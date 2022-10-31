Дорожные службы Нижнего Тагила вывели технику на борьбу с «кашей»

10 КДМ и 8 тракторов работают на улицах Нижнего Тагила. В настоящее время на дорогах наблюдается «каша» в связи с выпавшим ночью снегом. Руководители МУП «Тагилдорстрой» и «УБТ-сервис» рассказали TagilCity.ru о принимаемых мерах.

В центре города и на ГГМ дороги посыпали противогололёдными реагентами. Согласно стандартам применения специальных смесей, отработанный ПГМ необходимо своевременно убирать с проезжей части. Этим дорожники занимались под утро. Ночью 31 октября на дорогах города работали пять КДМ (комбинированных дорожных машин), 2 трактора и несколько работников. Проводили обработку дорожного покрытия противо-гололёдными материалами. Под утро успели пройти круг по маршруту трамвая №3, ГГМ. Очистили большую кашу, снег с ПГМ сдвинули к тротуару. Сейчас также работают КДМ и три трактора, по тем же маршрутам, — рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. В Дзержинском районе города работают 11 единиц техники. В Дзержинском районе 6 КДМ производят патрульную очистку и подсыпку ПГМ на остановочных комплексах, перекрестках, светофорах, перед пешеходными переходами, порядка 20 человек чистят дороги, сегодня работали около 5 тракторов, — сообщил корреспонденту TagilCity.ru директор «УБТ-сервис» Гаджи Абдулов. Также руководитель дорожной службы добавил, что с 21 октября «УБТ-сервис» производит патрульную очистку удалённых территорий — в Усть-Утке, Серебрянке, Верхней Ослянке. Два-тра раза в сутки туда ходит звено по две машины, чистят и сыпят противогололёдные материалы, — отметил Гаджи Абдулов. В социальных сетях люди сетуют, что «день автомобилиста» [30 октября — прим.ред.] резко сменился «днём жестянщика». Так, на ГГМ произошло массовое ДТП с участием трёх авто. Массовое ДТП произошло на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле Узнать подробнее