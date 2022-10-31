Ехавший в Екатеринбург автобус с вахтовиками перевернулся. Пострадали 13 человек

В аварии пострадало 13 человек, которые ехали на работу вахтовым методом в столицу Свердловской области. Всех потерпевших доставили в медучреждения. Всего в автобусе находилось 22 человека. В настоящий момент сотрудники дорожной полиции разбираются в деталях произошедшего.