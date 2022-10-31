Ехавший в Екатеринбург автобус с вахтовиками перевернулся. Пострадали 13 человек

По предварительной информации, водитель YUTONG допустил небезопасную езду в условиях снегопада, из-за чего опрокинулся в правый кювет, сообщает УГИБДД по Челябинской области.
В аварии пострадало 13 человек, которые ехали на работу вахтовым методом в столицу Свердловской области. Всех потерпевших доставили в медучреждения. Всего в автобусе находилось 22 человека. В настоящий момент сотрудники дорожной полиции разбираются в деталях произошедшего.
К нынешней минуте известно, что 38-летний водитель ранее не нарушал ПДД. Водительский стаж екатеринбуржца — 12 лет.
Ранее в Нижнем Тагиле пассажирка общественного транспорта устроила скандал: ей сделали замечание. Тагильчанка не стеснялась в выражениях, громко рассказывала о наличии пива и попала на видео очевидцев. Спор едва не закончился потасовкой.