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Ехавший в Екатеринбург автобус с вахтовиками перевернулся. Пострадали 13 человек

Сегодня, 07:04
Фото: 1MI

13 вахтовиков пострадали в ДТП с автобусом на трассе Челябинск-Екатеринбург

Пассажирский автобус с вахтовиками, который ехал в Екатеринбург, перевернулся под Челябинском в Кунашакском районе 31 октября около 6 часов утра. Среди пострадавших — 13 человек.

По предварительной информации, водитель YUTONG допустил небезопасную езду в условиях снегопада, из-за чего опрокинулся в правый кювет, сообщает УГИБДД по Челябинской области.

В аварии пострадало 13 человек, которые ехали на работу вахтовым методом в столицу Свердловской области. Всех потерпевших доставили в медучреждения. Всего в автобусе находилось 22 человека. В настоящий момент сотрудники дорожной полиции разбираются в деталях произошедшего.

К нынешней минуте известно, что 38-летний водитель ранее не нарушал ПДД. Водительский стаж екатеринбуржца — 12 лет.

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Ранее в Нижнем Тагиле пассажирка общественного транспорта устроила скандал: ей сделали замечание. Тагильчанка не стеснялась в выражениях, громко рассказывала о наличии пива и попала на видео очевидцев. Спор едва не закончился потасовкой.

#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Челябинск#Авария#Пострадавшие#Вахта#Снег
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