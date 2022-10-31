TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Экс-начальник полиции украл золотые цепочки с трупа в Екатеринубрге

Сегодня, 09:38
Фото: 1MI

Уральский экс-полицейский избежал тюрьмы за кражу цепочек с трупа

В Екатеринбурге будут судить бывшего начальника отделения полиции по борьбе с имущественными преступлениями. Мужчину обвиняют в совершении кражи во время выезда на место происшествия.

Мужчину осудили по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, 4 августа прошлого года, полицейский выехал на место ЧП: сообщалось, что в машине найден труп местного жителя.

На умершем начальник полиции увидел две золотые цепочки. Он решил снять их с мертвого и забрать себе. Общая стоимость золотых изделий составила более 280 тысяч рублей.

Суд избрал злоумышленнику меру наказания в виде 3 лет лишения свободы условно. Также с него взыщут материальный ущерб. Приговор пока не в силе.

Читайте также:
В Екатеринбурге слесарь избил мужчину тростью и украл телефонМужчина из Нижнего Тагила украл из магазина автозапчастей коробку с пожертвованиямиВ Екатеринбурге отец украл дочь у бывшей жены и скрывался два года

Напомним, ранее сообщалось о жителе Екатеринбурга, который украл у бывшей супруги их общую дочь, после чего два года скрывался с ребенком на территории города. Дочку он сумел похитить, взяв однажды ее на прогулку. 

Разыскав злоумышленника, правоохранители передали ребенка матери, с которой она изначально должна была находиться по решению суда. На момент встречи женщина не смогла скрыть слез радости.

#Елена Озерова#Новости УрФО#Криминал#Полиция#Имущество#Ущерб#Цепочки
Подпишитесь
Топ богатейших владельцев торговых, строительных и обслуживающих компаний в Тагиле
27 октября, 11:00
В Тагиле директор МКУ «Служба Заказчика» Борис Моров обвиняется в ущербе на 105 тысяч
Сегодня, 13:22
Обещания ЕВРАЗа и невиновность золотодобытчиков. Главные экособытия недели в Тагиле
Сегодня, 14:13
На УВЗ водителю боевой машины за работу в приграничной зоне не выдали полную зарплату
28 октября, 11:23
Массовое ДТП произошло на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:54
Нужда и неудобство: тагильчанка продает талоны на бесплатное детское молоко
Сегодня, 14:06