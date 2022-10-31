Экс-начальник полиции украл золотые цепочки с трупа в Екатеринубрге

Мужчину осудили по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, 4 августа прошлого года, полицейский выехал на место ЧП: сообщалось, что в машине найден труп местного жителя.
На умершем начальник полиции увидел две золотые цепочки. Он решил снять их с мертвого и забрать себе. Общая стоимость золотых изделий составила более 280 тысяч рублей.
Суд избрал злоумышленнику меру наказания в виде 3 лет лишения свободы условно. Также с него взыщут материальный ущерб. Приговор пока не в силе.
Напомним, ранее сообщалось о жителе Екатеринбурга, который украл у бывшей супруги их общую дочь, после чего два года скрывался с ребенком на территории города. Дочку он сумел похитить, взяв однажды ее на прогулку.
Разыскав злоумышленника, правоохранители передали ребенка матери, с которой она изначально должна была находиться по решению суда. На момент встречи женщина не смогла скрыть слез радости.