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Холод и снег сменят тепло и дожди в Свердловской области

Сегодня, 08:28
Фото: 1MI
Весенняя погода будет наблюдаться в Свердловской области на рабочей неделе.

Выпавший в ночь на понедельник снег растает. На протяжении нескольких дней в регионе будет стоять осенняя погода. Это следует с данных сайта Гисметео.

К вечеру вторника, 1 ноября, в Екатеринбурге будет наблюдаться около +6 градусов. Затем на некоторое время потеплеет, выпадший снег растает, сообщают синоптики.

В среду и четверг, 2 и 3 ноября, дневная и ночная температура воздуха не превысит +2... +3 °C. При этом возможен мокрый снег.

Похолодает уже к вечеру 3 ноября (до нуля градусов). 4 ноября днем ожидаются нулевые температуры. К концу рабочей недели похолодает до -2°C днём и -7°C - ночью. Также могут начаться снегопады.

#Елена Озерова#Природа#Новости УрФО#Погода#Снег#Дождь#Тепло
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