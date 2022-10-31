Холод и снег сменят тепло и дожди в Свердловской области

Выпавший в ночь на понедельник снег растает. На протяжении нескольких дней в регионе будет стоять осенняя погода. Это следует с данных сайта Гисметео.
К вечеру вторника, 1 ноября, в Екатеринбурге будет наблюдаться около +6 градусов. Затем на некоторое время потеплеет, выпадший снег растает, сообщают синоптики.
В среду и четверг, 2 и 3 ноября, дневная и ночная температура воздуха не превысит +2... +3 °C. При этом возможен мокрый снег.
Похолодает уже к вечеру 3 ноября (до нуля градусов). 4 ноября днем ожидаются нулевые температуры. К концу рабочей недели похолодает до -2°C днём и -7°C - ночью. Также могут начаться снегопады.