Из-за антисанитарии от работы отстранили почти 500 работников ДОУ в 2022 году

В результате специалисты вынесли 452 постановления о назначении административного штрафа. Общая сумма штрафов составила 4844,8 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Также сотрудники Роспотребнадзора вынесли 283 предупреждения, подготовили 56 предложений в органы местного самоуправления, дали 77 предложений руководителям учреждений о применении дисциплинарных мер в отношении своих работников.
Помимо этого, за найденные нарушения с от работы отстранили 426 работников. 94 раза были выданы представления главного государственного санврача об устранении причин и условий, способствовавших нарушению санитарных норм.
В суд отправили 11 протоколов КоАП за невыполнение в установленный срок законного предписания. Также было наложено 10 штрафов на общую сумму 325 тысяч рублей.