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Из-за антисанитарии от работы отстранили почти 500 работников ДОУ в 2022 году

Сегодня, 12:59
Фото: 1MI

600 раз ДОУ Свердловской области проверили в 2022 году

За 9 месяцев 2022 года специалисты Роспотребнадзора провели около 600 проверок дошкольных организаций Свердловской области. Были найдены нарушения санитарного законодательства.

В результате специалисты вынесли 452 постановления о назначении административного штрафа. Общая сумма штрафов составила 4844,8 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Также сотрудники Роспотребнадзора вынесли 283 предупреждения, подготовили 56 предложений в органы местного самоуправления, дали 77 предложений руководителям учреждений о применении дисциплинарных мер в отношении своих работников.

Помимо этого, за найденные нарушения с от работы отстранили 426 работников. 94 раза были выданы представления главного государственного санврача об устранении причин и условий, способствовавших нарушению санитарных норм.

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В суд отправили 11 протоколов КоАП за невыполнение в установленный срок законного предписания. Также было наложено 10 штрафов на общую сумму 325 тысяч рублей.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#ДОУ#Роспотребнадзор#Штраф#Сотрудники
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