Из-за выброшенного мусора женщина избила охранника в Екатеринбурге

В комментариях под публикацией сообщества «Инцидент Екатеринбург» местные жители рассказали, что женщина ведет себя подобным образом уже не в первый раз. Причина потасовки всегда одна и та же: екатеринбурженка не хочет нести свой мусор до контейнеров, а охранник объясняет ей ситуацию. В ответ на это драчунья командует сторожу самому выкинуть её пакеты.