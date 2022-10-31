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Из-за выброшенного мусора женщина избила охранника в Екатеринбурге

Сегодня, 04:21
Фото: 1MI
Охранник ЖК «Малевич» в Екатеринбурге попытался вразумить женщину, которая выбрасывала бытовые отходы в обычную уличную урну, но вместо ожидаемого результата был избит.

Случившееся попало на камеру видеонаблюдения. Судя по кадрам, дебоширка какое-то время слушала сторожа, а после устроила драку. При этом видно, что мужчина ей не отвечает: он старается как можно быстрее покинуть место случившегося.

В комментариях под публикацией сообщества «Инцидент Екатеринбург» местные жители рассказали, что женщина ведет себя подобным образом уже не в первый раз. Причина потасовки всегда одна и та же: екатеринбурженка не хочет нести свой мусор до контейнеров, а охранник объясняет ей ситуацию. В ответ на это драчунья командует сторожу самому выкинуть её пакеты.

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Жители Екатеринбурга предлагают призвать женщину к ответу, некоторые советуют обратиться в суд.

#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Мусор#Охрана#Драка
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