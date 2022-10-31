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К поездке в Гималаи на конях готовится путешественник из Нижнего Тагила

Сегодня, 12:04
Фото: соцсети Даниила Сухорукова

Путешественник из Нижнего Тагила готовится к поездке в Гималаи на скакунах

Житель Нижнего Тагила Данил Сухоруков, который в конце мая отправился в путешествие с берегов Усть-Утки до Каспийского моря на плавучем судне, готовится к новому странствию. На этот раз он поедет в Гималаи. Прошлое путешествие продлилось 145 дней.

Сам путешественник сказал, что его крайняя поездка прошла успешна. Мешал ему лишь сильный ветер. С собой он брал музыкальный инструмент, пишет «КП-Екатеринбург».

Всего Данил преодолел расстояние около трех тысяч километров. Свое судно в последствии он разобрал и оставил у приятелей. С собой парень брал мини-аптечку, но лекарства ему не потребовались.

Отдохнув, тагильчанин решил вновь отправиться в путь. Сперва он улетел в Санкт-Петербург к друзьям, где Даниил хочет устроиться на работу, на которой узнать все тонкости ухода за жеребцами. Ведь все это потребуется ему для новой поездки.

После того, как получу достаточный опыт, отправлюсь из Казахстана в Северную Индию на лошадях, - поделился Данил.
Житель Нижнего Тагила на самодельном плоту доплыл до Каспийского моря
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На конях Данил Сухоруков планирует добраться до Гималаев. Он хочет посетить Тянь-Шань, Памир, Гиндукуш, Каракорум.

#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Путешествия#Путешественник#Плот#Гималаи#Лошади
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