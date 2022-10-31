К поездке в Гималаи на конях готовится путешественник из Нижнего Тагила

Отдохнув, тагильчанин решил вновь отправиться в путь. Сперва он улетел в Санкт-Петербург к друзьям, где Даниил хочет устроиться на работу, на которой узнать все тонкости ухода за жеребцами. Ведь все это потребуется ему для новой поездки.