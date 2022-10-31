К поездке в Гималаи на конях готовится путешественник из Нижнего Тагила

Сам путешественник сказал, что его крайняя поездка прошла успешна. Мешал ему лишь сильный ветер. С собой он брал музыкальный инструмент, пишет «КП-Екатеринбург».
Всего Данил преодолел расстояние около трех тысяч километров. Свое судно в последствии он разобрал и оставил у приятелей. С собой парень брал мини-аптечку, но лекарства ему не потребовались.
Отдохнув, тагильчанин решил вновь отправиться в путь. Сперва он улетел в Санкт-Петербург к друзьям, где Даниил хочет устроиться на работу, на которой узнать все тонкости ухода за жеребцами. Ведь все это потребуется ему для новой поездки.
После того, как получу достаточный опыт, отправлюсь из Казахстана в Северную Индию на лошадях, - поделился Данил.
На конях Данил Сухоруков планирует добраться до Гималаев. Он хочет посетить Тянь-Шань, Памир, Гиндукуш, Каракорум.