Макаровский мост в Екатеринбурге перекрыли после сообщения о минировании

Самый длинный мост в Екатеринбурге был перекрыт на несколько часов. Неизвестный прислал сообщение о заложенной бомбе. В 14.22 местного времени движение по мосту было остановлено силами ДПС ГИБДД города, пишет Е1.
Движение было заблокировано в обе стороны движения. Трамвайное сообщение также было остановлено. Позже силовики сообщили, что информация о минировании оказалась ложной. Движение было восстановлено.
Макаровский мост считается самым длинным Екатеринбурге, его длина составляет 254,95 метра. Мост соединяет два берега реки Исеть.
Ранее сообщалось, что в Заречном поступило сообщение о минировании трёх школ города, отправитель которого пожелал сохранить анонимность.