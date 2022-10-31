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Макаровский мост в Екатеринбурге перекрыли после сообщения о минировании

Сегодня, 12:18
Фото: 1MI

В Екатеринбурге Макаровский мост закрыли для движения

В понедельник, 31 октября, Макаровский мост в Екатеринбурге был закрыт силовиками. Причиной стало сообщение о минировании.

Самый длинный мост в Екатеринбурге был перекрыт на несколько часов. Неизвестный прислал сообщение о заложенной бомбе. В 14.22 местного времени движение по мосту было остановлено силами ДПС ГИБДД города, пишет Е1.

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Движение было заблокировано в обе стороны движения. Трамвайное сообщение также было остановлено. Позже силовики сообщили, что информация о минировании оказалась ложной. Движение было восстановлено.

Макаровский мост считается самым длинным Екатеринбурге, его длина составляет 254,95 метра. Мост соединяет два берега реки Исеть.

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Ранее сообщалось, что в Заречном поступило сообщение о минировании трёх школ города, отправитель которого пожелал сохранить анонимность. 

#Происшествия#Свердловская область#Минирование#Мост#Силовики#Инспектор ГИБДД#Федор Быстров
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