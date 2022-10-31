Массовое ДТП произошло на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле

Очевидцы заметили бирюзовый ВАЗ с повреждениями багажника, влетевший в опору линии электропередач Jeep, а также автомобиль марки Škoda. О том, были ли в дорожно-транспортном происшествии пострадавшие, пока неизвестно.
К месту случившегося прибыли сотрудники дорожной полиции, врачи скорой помощи и пожарные.
В ГИБДД Нижнего Тагила по факту случившегося обещали ответить TagilCity.ru позднее.
Предположительно, причиной аварий мог стать прошедший снегопад. Весь день на дорогах лежит тающий снег, который затрудняет процесс движения автомобилей. По данным синоптиков, состояние на дорожном полотне изменится только к 14:00: дорога станет влажной.
Директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев рассказал, что дорогая сырая, наката нет. На основании этого руководитель предполагает, что причиной аварии стала «чисто невнимательность водителя».
Ранее сотрудники автоинспекции напомнили водителям о необходимости сменить резину на колёсах машин и подготовиться к зиме.