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Массовое ДТП произошло на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле

Сегодня, 07:54
Фото: TagilCity.ru
Две иномарки и один отечественный автомобиль попали в ДТП на Уральском проспекте. Аварии случились сегодня, 31 октября, в утренние часы в Нижнем Тагиле.

Очевидцы заметили бирюзовый ВАЗ с повреждениями багажника, влетевший в опору линии электропередач Jeep, а также автомобиль марки Škoda. О том, были ли в дорожно-транспортном происшествии пострадавшие, пока неизвестно.

К месту случившегося прибыли сотрудники дорожной полиции, врачи скорой помощи и пожарные.

В ГИБДД Нижнего Тагила по факту случившегося обещали ответить TagilCity.ru позднее.

Фото: TagilCity.ru

Предположительно, причиной аварий мог стать прошедший снегопад. Весь день на дорогах лежит тающий снег, который затрудняет процесс движения автомобилей. По данным синоптиков, состояние на дорожном полотне изменится только к 14:00: дорога станет влажной.

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Директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев рассказал, что дорогая сырая, наката нет. На основании этого руководитель предполагает, что причиной аварии стала «чисто невнимательность водителя».

Ранее сотрудники автоинспекции напомнили водителям о необходимости сменить резину на колёсах машин и подготовиться к зиме.

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