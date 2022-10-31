Неизвестный застрелил щенка лайки во дворе дома в Ивделе

В Свердловской области неизвестный застрелил щенка во дворе дома в Ивделе

В Ивделе хозяин щенка лайки написал заявление в полицию. По его словам, собаку убил неизвестный во дворе дома. Мужчина считает, что щенка застрелили из мелкокалиберного карабина. Теперь хозяин лайки опасается за жизнь своих детей.