Неизвестный застрелил щенка лайки во дворе дома в Ивделе

В Свердловской области полицейские начали расследование убийства собаки во дворе жилого дома. Происшествие произошло в Ивделе. Об этом пишет «КП-Екатеринбург».
Для точного определения типа оружия, собаку необходимо отвезти на вскрытие в Екатеринбург, говорит хозяин лайки Чуи, Федор А. Щенку было 8 месяцев. Собака успела пережить долгое восстановление после перелома одной из лап.
Нужно официальное заключение, на основании его можно будет проводить какие-то действия. Выстрел был сделан предположительно из мелкокалиберного карабина, а пуля попала в правую сторону собаки, - добавил Федор А.
После происшествия с собакой, ее хозяин опасается за жизнь и здоровье своих близких.
Ранее сообщалось, что в городе Михайловск Свердловской области неизвестный расстреливает кошек. Владельцы животных подозревают мужчину, но доказать причастность к охоте на кошек не могут. Правоохранители считают, что состава преступления нет.