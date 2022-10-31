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Неизвестный застрелил щенка лайки во дворе дома в Ивделе

Сегодня, 11:38
Фото: 1MI

В Свердловской области неизвестный застрелил щенка во дворе дома в Ивделе

В Ивделе хозяин щенка лайки написал заявление в полицию. По его словам, собаку убил неизвестный во дворе дома. Мужчина считает, что щенка застрелили из мелкокалиберного карабина. Теперь хозяин лайки опасается за жизнь своих детей.

В Свердловской области полицейские начали расследование убийства собаки во дворе жилого дома. Происшествие произошло в Ивделе. Об этом пишет «КП-Екатеринбург».

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Для точного определения типа оружия, собаку необходимо отвезти на вскрытие в Екатеринбург, говорит хозяин лайки Чуи, Федор А. Щенку было 8 месяцев. Собака успела пережить долгое восстановление после перелома одной из лап.

Нужно официальное заключение, на основании его можно будет проводить какие-то действия. Выстрел был сделан предположительно из мелкокалиберного карабина, а пуля попала в правую сторону собаки, - добавил Федор А.

После происшествия с собакой, ее хозяин опасается за жизнь и здоровье своих близких. 

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Ранее сообщалось, что в городе Михайловск Свердловской области неизвестный расстреливает кошек. Владельцы животных подозревают мужчину, но доказать причастность к охоте на кошек не могут. Правоохранители считают, что состава преступления нет.

#Федор Быстров#Свердловская область#Криминал#Живодер#Собака#Стрельба
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