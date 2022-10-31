TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Нужда и неудобство: тагильчанка продает талоны на бесплатное детское молоко

Сегодня, 09:06
Фото: 1MI
Тагильчанка выложила в интернет объявление о продаже талонов на молочную продукцию, которая бесплатно выдается в магазинах Нижнего Тагила в качестве меры социальной поддержки. Мать-одиночка хочет получить за рецепт 1 тысячу рублей: эти продукты ребенок не ест, а детские пособия слишком маленькие.

Жительница Новой Кушвы Виктория опубликовала объявление о продаже купонов на детскую молочную кухню, которая бесплатно выдается по рецепту врача. На фотографии видно, что женщина предлагает приобрести талоны на молоко, кефир и творожок. Выдать набор должны в магазине «Монетка» по улице Алтайской, 27А в Нижнем Тагиле.

Талоны на детскую молочную кухню
Фото: Скриншот "Барахолка Нижний Тагил (отдам даром)"

Редакция TagilCity.ru пообщалась с Викторией и выяснила, что стало причиной продажи льготных талонов. 

Что дают: кефир — отказывается пить категорично, творожок — с трудом, молоко — пастеризации очень сильный привкус, толком не пьёт, покупаю козье. Продала талоны — купила творожок, который ребенок кушает с удовольствием, смесь с 8 месяцев не дают даже 1 пачки, козье молоко — полезней и пьёт с удовольствием, — рассказала  редакции TagilCity.ru Виктория.

Проблема подкрепляется нехваткой денег. Мать-одиночка пожаловалась, что получаемых средств (декретные выплаты и пособие на ребенка) на жизнь не хватает.

Лучше бы задали вопрос городу: почему пособие одинокой 1305 рублей! Как жить: с работы 8000 и 1305 одинокая, — возмущается Виктория.
Фото: 1MI

Согласно Постановлению правительства «О реализации мер социальной поддержки проживающих в Свердловской области…», выдача талонов на бесплатную молочную кухню производится родителям следующих категорий детей:

  • возрастом до 8 месяцев, которые находятся на смешанном и искусственном вскармливании;
  • в возрасте от 8 до 12 месяцев;
  • возрастом от 1 года до 3 лет в случае, если доход семьи ниже размера прожиточного минимума (для подтверждения нужна справка из ведомства).

Для получения права на продуктовый набор необходимо оповестить о намерениях участкового врача, заказать талоны до 15 числа предшествующего выдаче месяца, предоставить справки и прийти в поликлинику в назначенный срок. Молочная кухня выдается только в магазинах «Монетка» по ограниченному списку адресов в Нижнем Тагиле.

Молочные кухни закрываются в Нижнем Тагиле с 1 мая: выдача перенесена в «Монетки»
Узнать подробнее

Однако не всем удобно получать молочную кухню по этим адресам.

Ближе, говорят, выдачи нет, живу на Новой Кушве. Одна живу в частном секторе, ездить далеко на Алтайку, ребёнка оставить не с кем. Октябрь договорилась, но постоянно просить некого, — рассказывает TagilCity.ru Виктория.

Молоко, творожок, кефир и сухие смеси, которые бесплатно предоставляются нуждающимся семьям, не предназначены для перепродажи, однако люди массово ищут покупателей для талонов по всей Свердловской области: в Екатеринбурге, Новоуральском ГО, Первоуральске. По ноябрьским талонам можно получить по 30 штук разных продуктов питания.

Молочная кухня продается в ПервоуральскеМолочная кухня продается в Первоуральске
Продажа талонов в Новоуральском Г.О.Продажа талонов в Новоуральском Г.О.
Молочная кухня продается в Первоуральске
Фото: Скриншот "Авито"

Некоторые продавцы бесплатной «молочки», как и Виктория, объясняют свой поступок тем, что ребенок не питается продуктами, которые входят в государственный набор.

На проблемы получения питания с молочной кухни пожаловались свердловчане
Узнать подробнее
#Анна Варнакина#Общество#Нижний Тагил#Молоко#Социальная поддержка#Продажа#Эксклюзив#Льготы#Мать-одиночка
Подпишитесь
Топ богатейших владельцев торговых, строительных и обслуживающих компаний в Тагиле
27 октября, 11:00
В Тагиле директор МКУ «Служба Заказчика» Борис Моров обвиняется в ущербе на 105 тысяч
Сегодня, 13:22
Обещания ЕВРАЗа и невиновность золотодобытчиков. Главные экособытия недели в Тагиле
Сегодня, 14:13
На УВЗ водителю боевой машины за работу в приграничной зоне не выдали полную зарплату
28 октября, 11:23
Массовое ДТП произошло на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:54