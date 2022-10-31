Нужда и неудобство: тагильчанка продает талоны на бесплатное детское молоко

Молоко, творожок, кефир и сухие смеси, которые бесплатно предоставляются нуждающимся семьям, не предназначены для перепродажи, однако люди массово ищут покупателей для талонов по всей Свердловской области: в Екатеринбурге, Новоуральском ГО, Первоуральске. По ноябрьским талонам можно получить по 30 штук разных продуктов питания.