Нужда и неудобство: тагильчанка продает талоны на бесплатное детское молоко

Жительница Новой Кушвы Виктория опубликовала объявление о продаже купонов на детскую молочную кухню, которая бесплатно выдается по рецепту врача. На фотографии видно, что женщина предлагает приобрести талоны на молоко, кефир и творожок. Выдать набор должны в магазине «Монетка» по улице Алтайской, 27А в Нижнем Тагиле.
Редакция TagilCity.ru пообщалась с Викторией и выяснила, что стало причиной продажи льготных талонов.
Что дают: кефир — отказывается пить категорично, творожок — с трудом, молоко — пастеризации очень сильный привкус, толком не пьёт, покупаю козье. Продала талоны — купила творожок, который ребенок кушает с удовольствием, смесь с 8 месяцев не дают даже 1 пачки, козье молоко — полезней и пьёт с удовольствием, — рассказала редакции TagilCity.ru Виктория.
Проблема подкрепляется нехваткой денег. Мать-одиночка пожаловалась, что получаемых средств (декретные выплаты и пособие на ребенка) на жизнь не хватает.
Лучше бы задали вопрос городу: почему пособие одинокой 1305 рублей! Как жить: с работы 8000 и 1305 одинокая, — возмущается Виктория.
Согласно Постановлению правительства «О реализации мер социальной поддержки проживающих в Свердловской области…», выдача талонов на бесплатную молочную кухню производится родителям следующих категорий детей:
Для получения права на продуктовый набор необходимо оповестить о намерениях участкового врача, заказать талоны до 15 числа предшествующего выдаче месяца, предоставить справки и прийти в поликлинику в назначенный срок. Молочная кухня выдается только в магазинах «Монетка» по ограниченному списку адресов в Нижнем Тагиле.
Однако не всем удобно получать молочную кухню по этим адресам.
Ближе, говорят, выдачи нет, живу на Новой Кушве. Одна живу в частном секторе, ездить далеко на Алтайку, ребёнка оставить не с кем. Октябрь договорилась, но постоянно просить некого, — рассказывает TagilCity.ru Виктория.
Молоко, творожок, кефир и сухие смеси, которые бесплатно предоставляются нуждающимся семьям, не предназначены для перепродажи, однако люди массово ищут покупателей для талонов по всей Свердловской области: в Екатеринбурге, Новоуральском ГО, Первоуральске. По ноябрьским талонам можно получить по 30 штук разных продуктов питания.
Некоторые продавцы бесплатной «молочки», как и Виктория, объясняют свой поступок тем, что ребенок не питается продуктами, которые входят в государственный набор.