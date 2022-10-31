Обещания ЕВРАЗа и невиновность золотодобытчиков. Главные экособытия недели в Тагиле

На минувшей неделе ни газоанализатор TagilCity.ru, ни посты УГМС не зафиксировали превышений вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила. Редакция проводила замеры возле железнодорожного вокзала. Государственные посты мониторинга — в четырех точках города: Вагонке, Тагилстрое, Красном Камне и Сухоложском поселке.
ЕВРАЗ НТМК обещает подготовить проект санитарно-защитной зоны до конца 2023 года. Однако это не значит, что СЗЗ предприятия появится в следующем году. Сначала проект должны утвердить в московском Роспотребнадзоре. В случае положительного заключения, комбинату нужно будет подтвердить расчеты в документации инструментальными замерами. Это занимает год. То есть санитарная зона ЕВРАЗ НТМК может появиться не раньше 2024 года.
Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила не нашла вины золотодобытчиков в обмелении реки Нейва. Уровень воды в реке начал падать в конце весны и в августе достиг пика. Жители деревень и сел, где обмелела Нейва, предположили, что виной этому могла стать выработка золота. Прокуратура провела проверку по данному факту спустя два месяца после обращения TagilCity.ru, с 12 по 14 октября. Негативного воздействия артели старателей на водоем выявлено не было.
В Тагильский пруд выпустили более четырех тысяч особей белого амура. Рыба поможет водоему очиститься от водорослей. Мероприятие прошло в рамках программы по сохранению и развитию биологического разнообразия водоема.
Специалисты Россельхознадзора обнаружили в лесах под Нижнем Тагилом жука, пожирающего молодые ветки и хвою деревьев. Хвойный усач угодил в феромонную ловушку, а после был отправлен на лабораторное исследование. Специалисты ведомства готовятся принять меры для фитосанитарной безопасности региона.