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Обещания ЕВРАЗа и невиновность золотодобытчиков. Главные экособытия недели в Тагиле

Сегодня, 09:13
Фото: TagilCity.ru
Воздух в Нижнем Тагиле опять без выбросов, ЕВРАЗ НТМК обещает сделать проект санитарной зоны в 2023 году, а прокуратура не нашла вины старателей в обмелении реки. Об этих и других экологических событиях города и региона читайте на TagilCity.ru.

На минувшей неделе ни газоанализатор TagilCity.ru, ни посты УГМС не зафиксировали превышений вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила. Редакция проводила замеры возле железнодорожного вокзала. Государственные посты мониторинга — в четырех точках города: Вагонке, Тагилстрое, Красном Камне и Сухоложском поселке.

ЕВРАЗ НТМК обещает подготовить проект санитарно-защитной зоны до конца 2023 года. Однако это не значит, что СЗЗ предприятия появится в следующем году. Сначала проект должны утвердить в московском Роспотребнадзоре. В случае положительного заключения, комбинату нужно будет подтвердить расчеты в документации инструментальными замерами. Это занимает год. То есть санитарная зона ЕВРАЗ НТМК может появиться не раньше 2024 года.

ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле обещает подготовить проект санитарной зоны в 2023 году
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Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила не нашла вины золотодобытчиков в обмелении реки Нейва. Уровень воды в реке начал падать в конце весны и в августе достиг пика. Жители деревень и сел, где обмелела Нейва, предположили, что виной этому могла стать выработка золота. Прокуратура провела проверку по данному факту спустя два месяца после обращения TagilCity.ru, с 12 по 14 октября. Негативного воздействия артели старателей на водоем выявлено не было.

Надзорные ведомства не нашли вины золотодобытчиков в обмелении реки под Тагилом
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В Тагильский пруд выпустили более четырех тысяч особей белого амура. Рыба поможет водоему очиститься от водорослей. Мероприятие прошло в рамках программы по сохранению и развитию биологического разнообразия водоема.

В пруд Нижнего Тагила выпустили 4,1 тысячи особей белого амура
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Специалисты Россельхознадзора обнаружили в лесах под Нижнем Тагилом жука, пожирающего молодые ветки и хвою деревьев. Хвойный усач угодил в феромонную ловушку, а после был отправлен на лабораторное исследование. Специалисты ведомства готовятся принять меры для фитосанитарной безопасности региона.

Под Нижним Тагилом обнаружен пожиратель сосны и лиственницы
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#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Выбросы#ЕВРАЗ НТМК#Природоохранная прокуратура
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