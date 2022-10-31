Обещания ЕВРАЗа и невиновность золотодобытчиков. Главные экособытия недели в Тагиле

ЕВРАЗ НТМК обещает подготовить проект санитарно-защитной зоны до конца 2023 года. Однако это не значит, что СЗЗ предприятия появится в следующем году. Сначала проект должны утвердить в московском Роспотребнадзоре. В случае положительного заключения, комбинату нужно будет подтвердить расчеты в документации инструментальными замерами. Это занимает год. То есть санитарная зона ЕВРАЗ НТМК может появиться не раньше 2024 года.