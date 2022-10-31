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Отбор школьников на шоу «Умницы и умники» впервые состоится в Свердловской области

Сегодня, 13:18
Фото: 1MI

В Свердловской области пройдет отбор участников в шоу «Умницы и умники»

В телешоу «Умницы и умники» впервые наберут участников из Свердловской области. Подать заявку для участия можно в срок до 1 февраля.

Заочный этап состоится с 8 февраля. Школьникам предстоит написать эссе. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Всех ребят, которые успешно напишут эссе, пригласят на следующий этап. Его формат будет похож на телешоу «Умницы и умники», которое мы видим на экранах телевизоров. Финал состоится в Екатеринбурге. А в конце конкурсных мероприятий школьникам нужно будет ехать в Москву.

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Напомним, что данное шоу выходит на телеэкранах с 1992 года. Его победители получают возможность поступить в МГИМО бесплатно и без экзаменов.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Шоу#Телевизор#Школы#Ученики#Эссе#Отбор
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