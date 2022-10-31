Отбор школьников на шоу «Умницы и умники» впервые состоится в Свердловской области

Заочный этап состоится с 8 февраля. Школьникам предстоит написать эссе. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Всех ребят, которые успешно напишут эссе, пригласят на следующий этап. Его формат будет похож на телешоу «Умницы и умники», которое мы видим на экранах телевизоров. Финал состоится в Екатеринбурге. А в конце конкурсных мероприятий школьникам нужно будет ехать в Москву.
Напомним, что данное шоу выходит на телеэкранах с 1992 года. Его победители получают возможность поступить в МГИМО бесплатно и без экзаменов.