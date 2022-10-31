Первый в мире госпиталь на колесах придумал свердловский врач

Имя одного из авторов изобретения – Игорь Фролов. Он является заместителем главврача ТЦМК, сообщает Е1. В изобретении была задействована большая команда, а имя главного из них – Виктор Попов – главврач. Занимался изобретением он несколько лет.
Был разработан план, нашли спонсора (УГМК), и его изготовили в Нижнем Новгороде, - рассказали доктора.
На базе автобуса ЛИАЗ-5292-60 Виктор Попов создал больницу с тремя крупными отсеками.
Реанимация «скорой» на колесах рассчитана на четырех человек. Именно такому количеству людей одновременно здесь смогут помочь. Речь идет о пациентах, находящихся в тяжелом состоянии. Также там есть мини-реанимация.
Понятно, что мы в нём не будем выезжать в область и оперировать аппендициты, он сделан не для этого, это нестерильно. Эта операционная нужна именно на случай чрезвычайных ситуаций, когда, например, пациенту очень важно остановить кровотечение или провести какое-то срочное вмешательство, - добавил Иван Фролов.
Также внутри есть туалет. Такой реанимобиль приспособлен для езды по городским улицам.
Доктора отметили, что такое изобретение важное – ведь в транспортном средстве есть все необходимое для оказание оперативной медпомощи. Особо актуально это бывает, когда поток пациентов большой.
На выезд к больному могут выезжать все необходимые специалисты: кардиологи, реаниматологи, терапевты и другие. Помощь можно оказать прямо на месте, еще до приезда в больницу.