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Песионер заплатил 4 млн руб за «спасение» дочери от тюрьмы из-за ДТП в Екатеринбурге

Сегодня, 10:02
Фото: 1MI
В Свердловской области пенсионер заплатил злоумышленникам более 4 миллионов рублей за лже-ДТП с участием дочери, которая 20 лет живет во Франции. Кибермошенники по телефону отслеживали действия пожилого мужчины. Силовики задержали курьера и вернули потерпевшему часть денег.

В Екатеринбурге неизвестная женщина позвонила пенсионеру, представившись дочерью. Женщина сказала, что попала в ДТП и передала трубку женщине- «следователю». Пенсионеру объяснили, что его дочка виновна в ДТП, нужны деньги. При этом дочь пожилого мужчины 20 лет живет во Франции. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

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Злоумышленники 12 часов заставляли мужчину быть на связи и убедили его отдать имеющиеся сбережения. Пожилой екатеринбуржец отдал курьеру 4,2 млн рублей. После этого 81-летний пенсионер позвонил дочери и понял, что был обманут мошенниками. 

Пострадавший мужчина заявил, что на девятом десятке жизнь преподнесла ему горький урок, и посоветовал всем своим ровесникам учиться на его ошибках, - говорится в сообщении полиции.

Силовики задержали 55-летнего курьера. Пенсионеру вернули часть денег. Задержанный находится под арестом. Идет следствие.

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Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле телефонные мошенники обманули пенсионеров на миллион рублей.

#Федор Быстров#Криминал#Свердловская область#Мошенники#Телефонные мошенники#Пенсионеры
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