Песионер заплатил 4 млн руб за «спасение» дочери от тюрьмы из-за ДТП в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестная женщина позвонила пенсионеру, представившись дочерью. Женщина сказала, что попала в ДТП и передала трубку женщине- «следователю». Пенсионеру объяснили, что его дочка виновна в ДТП, нужны деньги. При этом дочь пожилого мужчины 20 лет живет во Франции. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Злоумышленники 12 часов заставляли мужчину быть на связи и убедили его отдать имеющиеся сбережения. Пожилой екатеринбуржец отдал курьеру 4,2 млн рублей. После этого 81-летний пенсионер позвонил дочери и понял, что был обманут мошенниками.
Пострадавший мужчина заявил, что на девятом десятке жизнь преподнесла ему горький урок, и посоветовал всем своим ровесникам учиться на его ошибках, - говорится в сообщении полиции.
Силовики задержали 55-летнего курьера. Пенсионеру вернули часть денег. Задержанный находится под арестом. Идет следствие.