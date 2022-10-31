Песионер заплатил 4 млн руб за «спасение» дочери от тюрьмы из-за ДТП в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестная женщина позвонила пенсионеру, представившись дочерью. Женщина сказала, что попала в ДТП и передала трубку женщине- «следователю». Пенсионеру объяснили, что его дочка виновна в ДТП, нужны деньги. При этом дочь пожилого мужчины 20 лет живет во Франции. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.