Пожароопасный сезон окончен в Свердловской области

В феврале-октябре этого года в регионе продолжался пожароопасный период. По данным департамента информполитики, за это время случилось около 627 природных пожаров на общей площади 13,8 тысяч гектаров. Горели леса, загоралась растительность и так далее. В прошлом году подобных ЧП было в четыре раза больше.
По словам министра природных ресурсов и экологии Андрея Кузнецова, больше всего пожаров произошло в июле–августе. Большая часть из них случилась из-за человеческого фактора.
В самом Екатеринбурге в этом году произошло 50 природных пожаров.