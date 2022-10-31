Пожароопасный сезон окончен в Свердловской области

В феврале-октябре этого года в регионе продолжался пожароопасный период. По данным департамента информполитики, за это время случилось около 627 природных пожаров на общей площади 13,8 тысяч гектаров. Горели леса, загоралась растительность и так далее. В прошлом году подобных ЧП было в четыре раза больше.