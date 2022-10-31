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Пожароопасный сезон окончен в Свердловской области

Сегодня, 10:28
Фото: 1MI
В Свердловской области подошел к концу пожароопасный период. Указ об этом был подписан в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

В феврале-октябре этого года в регионе продолжался пожароопасный период. По данным департамента информполитики, за это время случилось около 627 природных пожаров на общей площади 13,8 тысяч гектаров. Горели леса, загоралась растительность и так далее. В прошлом году подобных ЧП было в четыре раза больше.

По словам министра природных ресурсов и экологии Андрея Кузнецова, больше всего пожаров произошло в июле–августе. Большая часть из них случилась из-за человеческого фактора.

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В самом Екатеринбурге в этом году произошло 50 природных пожаров.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Пожары#Пожароопасный период#Указ#Спасатели#Пламя
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