Ребенок пострадал в ДТП с четырьмя автомобилями в Нижнем Тагиле

Девочка пострадала в аварии с 4 автомобилями на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле

31 октября в 10.00 около № 32 по Уральскому проспекту произошло ДТП. Водитель иномарки врезался в припаркованное авто, а затем в еще две машины и электроопору. Ему стало плохо за рулем.