Ребенок пострадал в ДТП с четырьмя автомобилями в Нижнем Тагиле

Столкнулись автомобили Ford, под управлением 52-летнего мужчины, а также Nissan, ВАЗ с 38-летним водителем и Scoda c 26-летней женщиной за рулем.
Сперва Ford врезался в стоящий автомобиль Nissan. Затем он продолжил движение и врезался в вышеуказанные автомобили. Далее он выехал на разделительный газон, где столкнулся с электроопорой. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
В итоге у водителя автомобиля Ford диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно–мозговую травму. После осмотра и оказания помощи его отпустили домой.
Также на месте ДТП врачи осмотрели 4-летнюю пассажирку машины ВАЗ. Она получила незначительные травмы.
Известно, сто виновник ДТП ехал со скоростью не более 40 км/ч. Однако во время своей поездки он почувствовал недомогание.
Только за 2022 год водитель был замечен в нарушение ПДД РФ 6 раз, все нарушения связаны с превышением скорости.