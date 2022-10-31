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Ребенок пострадал в ДТП с четырьмя автомобилями в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:04
Фото: отдел пропаганды ГИБДД

Девочка пострадала в аварии с 4 автомобилями на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле

31 октября в 10.00 около № 32 по Уральскому проспекту произошло ДТП. Водитель иномарки врезался в припаркованное авто, а затем в еще две машины и электроопору. Ему стало плохо за рулем.

Столкнулись автомобили Ford, под управлением ​52-летнего мужчины, а также Nissan, ВАЗ с 38-летним водителем и Scoda c 26-летней женщиной за рулем. 

Сперва Ford врезался в стоящий автомобиль Nissan. Затем он продолжил движение и врезался в вышеуказанные автомобили. Далее он выехал на разделительный газон, где столкнулся с электроопорой. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД

В итоге у водителя автомобиля Ford диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно–мозговую травму. После осмотра и оказания помощи его отпустили домой.

Также на месте ДТП врачи осмотрели 4-летнюю пассажирку машины ВАЗ. Она получила незначительные травмы.

Известно, сто виновник ДТП ехал со скоростью не более 40 км/ч. Однако во время своей поездки он почувствовал недомогание.

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Только за 2022 год водитель был замечен в нарушение ПДД РФ 6 раз, все нарушения связаны с превышением скорости.

#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Авария#Иномарка#ГИБДД
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