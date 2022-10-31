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С погибшим в СВО военным попрощались в Ирбите

Сегодня, 09:20
Фото: 1MI
Житель Ирбита Сергей Лежнин погиб при выполнении боевых задач «на западных рубежах нашей страны».
Сергей Лежнин
Фото: Николай Юдин

О гибели военного рассказал глава администрации Ирбита Николай Юдин. Он выразил соболезнования в адрес родных и близких свердловчанина. Отдельное внимание глава города уделил родителям мужчины — Оксане Дмитриевне и Валерию Владимировичу.

Семья, родственники и друзья военнослужащего попрощались с ним 31 октября. Траурная церемония проходила на протяжении двух часов во Дворце культуры имени В. К. Костевича.

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Ранее в Невьянске попрощались с военным, также погибшим на территории СВО. Игорь Мохов занимался озвучкой книг, был автором видеороликов. Люди отзывались о нём как о человеке, всегда готовом прийти на помощь. У Игоря остались мать, жена и сестра.

#Анна Варнакина#Происшествия#Операция на Украине#Ирбит#Военные#Смерть#СВО
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