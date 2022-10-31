С погибшим в СВО военным попрощались в Ирбите

Ранее в Невьянске попрощались с военным, также погибшим на территории СВО. Игорь Мохов занимался озвучкой книг, был автором видеороликов. Люди отзывались о нём как о человеке, всегда готовом прийти на помощь. У Игоря остались мать, жена и сестра.