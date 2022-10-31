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Школьники Нижнего Тагила зарегистрируются в новой системе от Минпросвета

Сегодня, 15:03
Фото: 1MI
Школьникам Нижнего Тагила и их родителям напоминают, что в январе 2023 года состоится ввод в школах новой системы — ФГИС «Моя школа». Для этого и родители, и ученики должны быть зарегистрированы в Госуслугах.

По замыслу Министерства просвещения, платформа станет универсальной площадкой для общения между школой и семьями, а также для обучения и хранения полезной информации.

Накануне ряд родителей тагильских школьников получили информацию в чате. 

1 января 2023 года все образовательные учреждения Российской Федерации будут подключены к системе ФГИС «Моя школа». Данный портал работает совместно с Единой Системой Идентификации и Аутентификации (Госуслуги). В связи с этим возникает необходимость быть зарегистрированными в Госуслугах и родителям и ДЕТЯМ! Ребенка можно зарегистрировать с помощью Госуслуг родителя. Обращаем ваше внимание, что для регистрации в Госуслугах у каждого пользователя (ребёнка тоже) должен быть СВОЙ номер телефона и СВОЯ электронная почта. Срок регистрации до 08 ноября 2022 года. Благодарим за понимание! 

Далее предоставляется подробная инструкция, чтобы было минимум проблем с регистрации ребенка в Госуслугах. 

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Отмечается, что подобные нововведения тестируются и применяются в соответствии с указом президента РФ №474 о национальных целях. К сфере образования можно отнести две из них — «цифровая трансформация» и «возможности для самореализации и развития».

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#Юлия Степанова#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Онлайн#Министерство#Министерство просвещения#Школьники#Родители#Госуслуги
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