Школьники Нижнего Тагила зарегистрируются в новой системе от Минпросвета

По замыслу Министерства просвещения, платформа станет универсальной площадкой для общения между школой и семьями, а также для обучения и хранения полезной информации.
Накануне ряд родителей тагильских школьников получили информацию в чате.
1 января 2023 года все образовательные учреждения Российской Федерации будут подключены к системе ФГИС «Моя школа». Данный портал работает совместно с Единой Системой Идентификации и Аутентификации (Госуслуги). В связи с этим возникает необходимость быть зарегистрированными в Госуслугах и родителям и ДЕТЯМ! Ребенка можно зарегистрировать с помощью Госуслуг родителя. Обращаем ваше внимание, что для регистрации в Госуслугах у каждого пользователя (ребёнка тоже) должен быть СВОЙ номер телефона и СВОЯ электронная почта. Срок регистрации до 08 ноября 2022 года. Благодарим за понимание!
Далее предоставляется подробная инструкция, чтобы было минимум проблем с регистрации ребенка в Госуслугах.
Отмечается, что подобные нововведения тестируются и применяются в соответствии с указом президента РФ №474 о национальных целях. К сфере образования можно отнести две из них — «цифровая трансформация» и «возможности для самореализации и развития».