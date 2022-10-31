Спрос увеличился на 75% на водителей в Свердловской области

Сейчас в области открыто порядка 1,4 тысячи вакансий шоферов, озвучили данные специалисты сервиса по поиску работы «HH.ru».



Уточняется, что каждая шестая вакансия предполагает собой работу вахтовым методом. Средняя предлагаемая шоферам заработная плата в Свердловской области в настоящий момент - 71 тысяча рублей. Это почти на три тысячи рублей больше, чем месяцем ранее.