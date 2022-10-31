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Спрос увеличился на 75% на водителей в Свердловской области

Сегодня, 08:42
Фото: 1MI
В Свердловской области увеличился спрос на водителей. Он вырос на 75% в сравнении с прошлым месяцем.

Сейчас в области открыто порядка 1,4 тысячи вакансий шоферов, озвучили данные специалисты сервиса по поиску работы «HH.ru».

Уточняется, что каждая шестая вакансия предполагает собой работу вахтовым методом. Средняя предлагаемая шоферам заработная плата в Свердловской области в настоящий момент - 71 тысяча рублей. Это почти на три тысячи рублей больше, чем месяцем ранее.

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На одно предложение о работе для водителя приходится в среднем 2,3 активных резюме, что говорит о дефиците кадров, – добавили эксперты.
#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Водители#Вакансии#Кадры#Зарплата#Дефицит
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