Цены на проезд в автобусах повысили в трёх городах Свердловской области

Напомним, что в Нижнем Тагиле проезд на трамваях будет дешевле на 10 рублей, если расплачиваться банковской карточкой «Мир» или социальной картой «Уралочка». Скидки действуют до конца текущего года. Участвующие в программе пенсионеры платят за проезд всего четыре рубля, все остальные — 12. При этом акция не может действовать единовременно с бесплатными пересадками повременно-пересадочной системы.