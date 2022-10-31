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Цены на проезд в автобусах повысили в трёх городах Свердловской области

Сегодня, 05:48
Фото: 1MI
В Верхней Пышме, Среднеуральске и Ирбите горожанам предстоит платить на 2-4 рубля больше за проезд в общественном транспорте.

В Ирбите цену проезда подняли на четыре рубля: с 21 до 25 рублей. В Верхней Пышме и Среднеуральске стоимость одной поездки в общественном транспорте составит 27 рублей для человека и багажа. Об этом сказано в постановлении правительства Свердловской области. Документ опубликован 26 октября, цены изменятся спустя 10 дней.

Тарифы на проезд в пригородных автобусах составят 2,74 рубля за километр пути.

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Напомним, что в Нижнем Тагиле проезд на трамваях будет дешевле на 10 рублей, если расплачиваться банковской карточкой «Мир» или социальной картой «Уралочка». Скидки действуют до конца текущего года. Участвующие в программе пенсионеры платят за проезд всего четыре рубля, все остальные — 12. При этом акция не может действовать единовременно с бесплатными пересадками повременно-пересадочной системы.

#Анна Варнакина#Транспорт#Свердловская область#Автобус#Оплата#Стоимость
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