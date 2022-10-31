Туристы из Нижнего Тагила прошли 380 тысяч шагов и попали в десятку лучших команд РФ

В Нижнем Тагиле туристы приняли решение участвовать во всероссийских командных соревнованиях по фоновой ходьбе в рамках проекта «Человек идущий». Соревнования на развитие двигательной активности людей разного возраста проходят по всей стране, рассказали в городском клубе.
Не всем удалось успешно справиться, поэтому в основной этап, который стартовал 15 октября, включились туристы, готовые делать каждый день не менее 25 тысяч шагов, - рассказала капитан команды Тамара Кабанова.
Промежуточный результат тагильской команды – 8 место и 380 тысяч шагов. В клубе туристов «Азимут» 16 человек. Команда участвует в номинации «Группы ЗОЖ».
Проект «Человек идущий» четвертый год становится победителем грантового конкурса Минспорта Россиии и входит в каталог лучших практик 2020 года, соответствующих концепции «Активное долголетие» в рамках нацпроекта «Демография». В 2021 году в соревнованиях приняло участие более 65 000 человек (2285 команд) из 700 городов России.