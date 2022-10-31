Туристы из Нижнего Тагила прошли 380 тысяч шагов и попали в десятку лучших команд РФ

Проект «Человек идущий» четвертый год становится победителем грантового конкурса Минспорта Россиии и входит в каталог лучших практик 2020 года, соответствующих концепции «Активное долголетие» в рамках нацпроекта «Демография». В 2021 году в соревнованиях приняло участие более 65 000 человек (2285 команд) из 700 городов России.