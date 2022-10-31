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В Кушве телефонные мошенники начали обманывать семьи мобилизованных

Сегодня, 15:09
Фото: 1MI
О новом способе телефонного мошенничества сообщила подписчица TagilCity.ru. Злоумышленники пытаются выманить деньги у семей мобилизованных тагильчан, говоря, что военные ранены на Украине.

По словам жительницы Кушвы Веры, у ее сестры забрали внука по частичной мобилизации в начале октября. Сначала он проходил обучение Елани, а уже в конце месяца получил осколочные ранения на Украине.

Через два дня одной из далеких пожилых родственниц военного пришло СМС о том, что ему нужно срочно собирать деньги на лечение и отправлять под Симферополь.

В сообщении, присланном якобы от Совета Ветеранов, было написано, что у родственника ранения головы, рук, ног, порваны печень и легкие. Сам он потерял память, телефон у него разбит, поэтому и позвонить не может, — рассказала Вера журналисту TagilCity.ru.

По ее словам, родственница перезвонила по указанному номеру. Там ответила женщина, представившаяся именем и фамилией сотрудницы Совета Ветеранов.

Женским голосом может ответить кто угодно, и назвать себя как угодно. Это чистой воды мошенничество. Моя сестра рассказала, что общается с внуком каждый день по видеосвязи. Внук бесплатно проходит лечение в госпитале, был прооперирован и ходит на костылях. В скором времени медики будут ему делать МРТ, никаких дополнительных денежных средств не требуется, — пояснила собеседница.

В полиции редакции TagilCity.ru пояснили, что пока заявлений по фактам такого способа мошенничества от жителей Нижнего Тагила не поступало, однако рекомендовали быть осторожными в общении с неизвестными лицами.

Тагильчанам, особенно пенсионного возраста, нужно внимательнее относиться к звонкам от незнакомцев. Нужно обязательно обращаться в официальные органы за информацией о своих родных и ни в коем случае не перечислять денежные средства до выяснения всех обстоятельств, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
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#Евгения Сафина#Происшествия#Эксклюзив#Мобилизованные#Мошенники#Полиция#Телефон#Кушва
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