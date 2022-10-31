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В Нижнем Тагиле не раскрывают численность призванных по частичной мобилизации

Сегодня, 14:56
Фото: 1MI
Число тагильчан, призванных по частичной мобилизации, отказываются раскрывать в военкомате Свердловской области и Центральном военном округе.

Изначально журналист TagilCity.ru запросил информацию у командующего войсками ЦВО Александра Лапина с помощью официального запроса. В частности, редакцию интересовало сколько тагильчан планируется призвать и уже призвано по частичной мобилизации, каков средний возраст военных, есть ли среди них женщины.

Аналогичный запрос был направлен и. о. военного комиссара Свердловской области Сергею Чиркову.

Данная информация не подлежит распространению, — пояснили TagilCity.ru в военкомате Свердловской области.

28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что частичная мобилизация завершена. Средний возраст 300 тысяч призванных составил 35 лет. 14 тысяч человек отправились на СВО добровольцами.

Сергей Шойгу: мероприятия по частичной мобилизации закончены
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#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Частичная мобилизация в России#Военкомат#Призыв#Военные#Евгения Сафина
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