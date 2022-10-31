В Нижнем Тагиле не раскрывают численность призванных по частичной мобилизации

Изначально журналист TagilCity.ru запросил информацию у командующего войсками ЦВО Александра Лапина с помощью официального запроса. В частности, редакцию интересовало сколько тагильчан планируется призвать и уже призвано по частичной мобилизации, каков средний возраст военных, есть ли среди них женщины.