В Нижнем Тагиле возобновили стройку исправительного центра для осуждённых у школы

Новость о соседстве ИЦ и школы вызвала недовольство местных жителей и администрации Нижнего Тагила. В мэрии города отметили, что вопрос строительства с ними никто не согласовывал. Мэр Владислав Пинаев в эфире местного телевидения говорил о недопустимости подобного «нехорошего» соседства. Пинаев отметил, что информация о возникшем противоречии доведена до замгубернатора Свердловской области Алексея Шмыкова. Жители микрорайона создали петицию против открытия ИЦ. Документ подписали более 1600 горожан.