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В Нижнем Тагиле возобновили стройку исправительного центра для осуждённых у школы

Сегодня, 15:35
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле исправительный центр для осуждённых строят около школы

В Нижнем Тагиле возобновили строительство исправительного центра (ИЦ) для осужденных. Объект будет расположен рядом со школой № 90. Жители микрорайона собрали петицию против такого соседства.

В Нижнем Тагиле с марта 2022 года строят ИЦ для осужденных. Центр откроется при ИК-12 возле школы на Гальянке. Об этом пишет АН «Между строк».

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Строительство ИЦ идет на базе бывшего общежития Нижнетагильского техникума жилищно-коммунального и городского хозяйства (Черноисточинское шоссе, 58/1). Здание расположено в 20 метрах от территории школы № 90.

Новость о соседстве ИЦ и школы вызвала недовольство местных жителей и администрации Нижнего Тагила. В мэрии города отметили, что вопрос строительства с ними никто не согласовывал. Мэр Владислав Пинаев в эфире местного телевидения говорил о недопустимости подобного «нехорошего» соседства. Пинаев отметил, что информация о возникшем противоречии доведена до замгубернатора Свердловской области Алексея Шмыкова. Жители микрорайона создали петицию против открытия ИЦ. Документ подписали более 1600 горожан.

В конце августа представители ГУФСИН начали поиск другого места в черте города. От размещения учреждения на Гальянке планировалось отказаться. На днях стало известно, что ИЦ строится на прежнем месте. 

В пресс-службе ГУФСИН региона заявили, что предложенные администрацией Нижнего Тагила варианты не подходят для создания ИЦ. Поэтому было решено вернуться к первоначальному плану. Вокруг здания школы вырыты ямы под будущий забор. В здании будущего ИЦ работают строители. 

В прокуратуре Ленинского района Нижнего Тагила пояснили, что открытие исправительного центра нарушает требование законодательства, поскольку размещение режимного объекта по указанному адресу не предусмотрено картой градостроительного зонирования правил землепользования и застройки города. 

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В ИЦ будут отбывать наказание осуждённые, которые не лишены свободы, имеют право выхода в город, но обязаны проживать на территории исправительного учреждения, выполнять правила внутреннего распорядка центра, не покидать его в ночное и нерабочее время, выходные и праздничные дни без разрешения администрации.

#Федор Быстров#Общество#ФСИН#Исправительный центр#Исправительные колонии#Школа №90#Нижний Тагил
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