В Тагиле директор МКУ «Служба Заказчика» Борис Моров обвиняется в ущербе на 105 тысяч

В СУ СК Ленинского района материалы направлены из прокуратуры Ленинского района Нижнего Тагила. В Следственном комитете при общении с редакцией TagilCity.ru сослались на прокуратуру, которая, в свою очередь, направила редакцию в СК. При этом ни в одном из ведомств факт наличия уголовного дела в отношении Бориса Морова не опровергли. Также там не отрицали, что тагильский чиновник находится под подпиской о невыезде.