В Тагиле директор МКУ «Служба Заказчика» Борис Моров обвиняется в ущербе на 105 тысяч

По данным TagilCity.ru, претензии силовиков связаны с поездками из Нижнего Тагила в Екатеринбург в нерабочие часы на служебных легковушках. Установлены три автомобиля, на которых осуществлялись поездки, также известно, что в путевые листы были внесены недостоверные данные. В результате из-за злоупотребления должностными полномочиями, нанесен ущерб на 105,8 тысяч рублей, сообщает источник редакции.
В СУ СК Ленинского района материалы направлены из прокуратуры Ленинского района Нижнего Тагила. В Следственном комитете при общении с редакцией TagilCity.ru сослались на прокуратуру, которая, в свою очередь, направила редакцию в СК. При этом ни в одном из ведомств факт наличия уголовного дела в отношении Бориса Морова не опровергли. Также там не отрицали, что тагильский чиновник находится под подпиской о невыезде.