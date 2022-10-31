TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тагиле директор МКУ «Служба Заказчика» Борис Моров обвиняется в ущербе на 105 тысяч

Сегодня, 08:22
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле чиновник за злоупотребление полномочиями получил подписку о невыезде

Чиновник в Нижнем Тагиле стал фигурантом уголовного дела о нанесении ущерба свыше 105 тысяч рублей. По версии правоохранителей, Борис Моров (директор МКУ «СЗГХ») в течение 2020 и 2021 года незаконно использовал служебные автомобили и водителей в личных целях.

По данным TagilCity.ru, претензии силовиков связаны с поездками из Нижнего Тагила в Екатеринбург в нерабочие часы на служебных легковушках. Установлены три автомобиля, на которых осуществлялись поездки, также известно, что в путевые листы были внесены недостоверные данные. В результате из-за злоупотребления должностными полномочиями, нанесен ущерб на 105,8 тысяч рублей, сообщает источник редакции.

В СУ СК Ленинского района материалы направлены из прокуратуры Ленинского района Нижнего Тагила. В Следственном комитете при общении с редакцией TagilCity.ru сослались на прокуратуру, которая, в свою очередь, направила редакцию в СК. При этом ни в одном из ведомств факт наличия уголовного дела в отношении Бориса Морова не опровергли. Также там не отрицали, что тагильский чиновник находится под подпиской о невыезде.

Ремонт и уборка квартиры: чиновник в Тагиле использовал сотрудников для личных целей
Узнать подробнее
#Александра Логинова#Криминал#Эксклюзив#Нижний Тагил#Борис Моров#Чиновник#Превышение полномочий
Подпишитесь
Топ богатейших владельцев торговых, строительных и обслуживающих компаний в Тагиле
27 октября, 11:00
Обещания ЕВРАЗа и невиновность золотодобытчиков. Главные экособытия недели в Тагиле
Сегодня, 14:13
На УВЗ водителю боевой машины за работу в приграничной зоне не выдали полную зарплату
28 октября, 11:23
Массовое ДТП произошло на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:54
Нужда и неудобство: тагильчанка продает талоны на бесплатное детское молоко
Сегодня, 14:06