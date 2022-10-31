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Военкоматы Свердловской области завершат частичную мобилизацию

Сегодня, 16:54
Фото: 1MI

В Сверловской области частичная мобилизация завершится 1 ноября

В Свердловской области военкоматы должны доложить о завершении мероприятий по частичной мобилизации. Соответствующее поручение подписал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

После распоряжения министра обороны, генштаб ВС РФ направил указания командующим войсками военных округов, до 1 ноября 2022 года доложить о завершении  мероприятий частичной мобилизации на территории России. Об этом сообщили в пресс-центре минобороны России.

Сергей Шойгу: мероприятия по частичной мобилизации закончены
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В соответствии с данными указаниями, все мероприятия по частичной мобилизации, завершены. Подготовка и вручение повесток прекращаются, говорится в сообщении.

Пункты сбора граждан в военкоматах, а также выделенные в регионах здания и помещения для проведения частичной мобилизации должны быть освобождены.

Личный состав военкоматов с 31 октября 2022 года возвращается к выполнению своих обязанностей в штатном режиме. Работа военных комиссариатов переориентируется на прием добровольцев и кандидатов контрактной службы.

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Ранее сообщалось, что призванных из Свердловской области в первые дни частичной мобилизации направляли в зону спецоперации без дополнительной военной подготовки

#Федор Быстров#Частичная мобилизация в России#Общество#Частичная мобилизация#Военные#Мобилизация
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