Военкоматы Свердловской области завершат частичную мобилизацию

После распоряжения министра обороны, генштаб ВС РФ направил указания командующим войсками военных округов, до 1 ноября 2022 года доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации на территории России. Об этом сообщили в пресс-центре минобороны России.
В соответствии с данными указаниями, все мероприятия по частичной мобилизации, завершены. Подготовка и вручение повесток прекращаются, говорится в сообщении.
Пункты сбора граждан в военкоматах, а также выделенные в регионах здания и помещения для проведения частичной мобилизации должны быть освобождены.
Личный состав военкоматов с 31 октября 2022 года возвращается к выполнению своих обязанностей в штатном режиме. Работа военных комиссариатов переориентируется на прием добровольцев и кандидатов контрактной службы.
Ранее сообщалось, что призванных из Свердловской области в первые дни частичной мобилизации направляли в зону спецоперации без дополнительной военной подготовки