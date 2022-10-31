ВСК: Россиянки чаще мужчин обращаются за медицинской помощью

Если брать статистику по месяцам, то терапевты были наиболее востребованы в феврале текущего года. В мае больше всего пациентов обращалось к неврологам и гинекологам. В июле самыми популярными были ортопеды и стоматологи. 33% обращений по ДМС поступает от пациентов 30 — 40 лет. На втором месте граждане 40 — 50 лет — 24%.