ВСК: Россиянки чаще мужчин обращаются за медицинской помощью

Эксперты ВСК проанализировали поступившие с начала года обращения по полисам ДМС, без учёта Москвы, Петербурга и Подмосковья. Наибольшее количество обращений (4,2%) зафиксировали в Свердловской области. На втором месте Пермский край — 3,9%, замыкает тройку лидеров Новосибирская область — 3,8%. В 60% случаев обращения поступали от женщин, пишет newsnn.ru.
Самыми востребованными специалистами были терапевты — 24% обращений, неврологи — 11%, травматологи-ортопеды — 10%. Пик обращений по ДМС пришелся на май 2022 года — 17% врачебных консультаций.
Если брать статистику по месяцам, то терапевты были наиболее востребованы в феврале текущего года. В мае больше всего пациентов обращалось к неврологам и гинекологам. В июле самыми популярными были ортопеды и стоматологи. 33% обращений по ДМС поступает от пациентов 30 — 40 лет. На втором месте граждане 40 — 50 лет — 24%.
Согласно статистике Страхового Дома ВСК, на Москву Московскую область суммарно приходится примерно 50% консультаций по добровольному медицинскому страхованию в ВСК, на Петербург — чуть более 8%.