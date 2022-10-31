Замглавы свердловской Росгвардии оштрафовали за злоупотребления

На скамью подсудимых попали замначальника Управления войск нацгвардии по Свердловской области Илья Лабко, начальник отдела материального обеспечения Управления Алексей Самойлов и предприниматель Борис Мильман. Об этом сообщает ТАСС.
По данным следствия, фирма Мильмана, ООО «Ман», заключило договор с Росгвардией на ремонт казарм. В 2019 году несмотря на незаконченный ремонт, Лабко и Самойлов подписали акты выполненных работ. Подрядчику незаконно выплачено более 20 млн рублей. Следователи установили, что Росгвардия переплатила около 2,2 млн рублей.
Став фигурантом уголовного дела, Мильман все вернул государству. В итоге все подсудимые отделались штрафами. Замглавы свердловской Росгвардии назначили штраф в 60 тысяч рублей. Остальным фигурантам придется выплатить 50 и 65 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что заместитель прокурора Ленинского района Екатеринбурга Илья Загайнов получил 2,5 миллиона рублей взятки за обещание покровительства подозреваемого коррупционера.