Замглавы свердловской Росгвардии оштрафовали за злоупотребления

По данным следствия, фирма Мильмана, ООО «Ман», заключило договор с Росгвардией на ремонт казарм. В 2019 году несмотря на незаконченный ремонт, Лабко и Самойлов подписали акты выполненных работ. Подрядчику незаконно выплачено более 20 млн рублей. Следователи установили, что Росгвардия переплатила около 2,2 млн рублей.