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Замглавы свердловской Росгвардии оштрафовали за злоупотребления

Сегодня, 16:16
Фото: 1MI

В Свердловской области оштрафовали замглавы Росгвардии

В Свердловской области осуждены руководители регионального управления Росгвардии. Уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» рассматривалось в Ленинском райсуде Екатеринбурга. Руководителей свердловской Росгвардии обвиняли в приемке незаконченного ремонта казарм.

На скамью подсудимых попали замначальника Управления войск нацгвардии по Свердловской области Илья Лабко, начальник отдела материального обеспечения Управления Алексей Самойлов и предприниматель Борис Мильман. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным следствия, фирма Мильмана, ООО «Ман», заключило договор с Росгвардией на ремонт казарм. В 2019 году несмотря на незаконченный ремонт, Лабко и Самойлов подписали акты выполненных работ. Подрядчику незаконно выплачено более 20 млн рублей. Следователи установили, что Росгвардия переплатила около 2,2 млн рублей.

Став фигурантом уголовного дела, Мильман все вернул государству. В итоге все подсудимые отделались штрафами. Замглавы свердловской Росгвардии назначили штраф в 60 тысяч рублей. Остальным фигурантам придется выплатить 50 и 65 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что заместитель прокурора Ленинского района Екатеринбурга Илья Загайнов получил 2,5 миллиона рублей взятки за обещание покровительства подозреваемого коррупционера.

#Федор Быстров#Происшествия#Свердловская область#Росгвардия#Суд#Штраф
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