Жители Ярославля болезненно восприняли ущерб, нанесенный объекту культурного наследия

Реакция местных жителей на пропажу оказалась болезненной. Многие до сих пор не понимают, почему решетку сняли только с одной стороны, где она была целее всего, а не с противоположной стороны, где нужен был ремонт. Об этом пишет regnum.ru
Первомайский бульвар в Ярославле относится к объектам культурного наследия местного значения, а рисунок чугунной решетки входит в предмет охраны. В соответствии с законодательством для проведения ремонтных работ нужно было подготовить проект, сделать его экспертизу и получить соответствующее разрешение на работы.
Как рассказал журналистам уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин, в августе им были направлены запросы, касающиеся этой ситуации, в различные органы, однако, судя по ответам, власти просто оставили без внимания законодательство об охране объектов культурного наследия.
В департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля указали, что чугунное ограждение снято учреждением МБУ «Горзеленхозстрой» для проведения ремонта и будет отремонтировано в срок до 1 ноября 2022 года.
При этом департамент охраны объектов культурного наследия области отметил, что часть культурного наследия физически утрачена.
Невзирая на утрату части объекта культурного наследия, ведомство никак не стало наказывать собственника — администрацию города. В департаменте сослались на постановление Правительства России, которое запрещает проводить внеплановые проверки. Вместе с тем в ведомстве добавили, что «охрана объектов культурного наследия местного значения возложена на органы местного самоуправления, в данном случае на департамент градостроительства мэрии г. Ярославля». Таким образом, мэрия должна наказать себя сама.
В дальнейшем запрос департамента градостроительства был перенаправлен в департамент городского хозяйства, курирующий «Горзеленхозстрой», сотрудники которого демонтировали забор. Таким образом круг оказался замкнут: жалоба попала к тому, на кого пожаловались.
Главный архитектор города Артем Цымбалов, отвечая на вопрос о судьбе ограды, ответил лаконично: «Я ее съел».
«В центре красивого современного города Ярославля чем меньше оград и плит — тем лучше», — добавил чиновник.
В эти дни на месте ажурной ограды лишь вывороченная земля. Снег уже выпал, а власти перестали обещать вернуть чугун к 1 ноября. В администрации Ярославля стали ссылаться на необходимость выделения дополнительных средств.
Журналисты подчеркнули, что в этой истории их как никогда поразил бюрократический подход ярославских властей к решению вопроса.