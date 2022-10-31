Жительница Кушвы в одних трусах ползала по асфальту и кричала на прохожих

По словам очевидцев, нарушительница общественного порядка каталась по асфальту и ругалась с очевидцами событий. Об этом сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Также очевидцы сняли видео на месте ЧП. Судя по кадрам, светловолосая девушка прикрывает рукой обнаженную грудь и ползает по асфальту. Периодически к ней подходят люди и что-то говорят.
По словам местных жителей, они вызвали незнакомке бригаду скорой помощи. Медики увезли ее в больницу.
По словам одной из женщин, заставших зрелище лично, девушка является молодой матерью.