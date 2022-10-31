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Жительница Кушвы в одних трусах ползала по асфальту и кричала на прохожих

Сегодня, 10:06
В Кушве в дневное время 27 октября прохожие обратили внимание девушку. Она, будучи в трусах, ползала по асфальту и ругалась со случайными прохожими.

По словам очевидцев, нарушительница общественного порядка каталась по асфальту и ругалась с очевидцами событий. Об этом сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Также очевидцы сняли видео на месте ЧП. Судя по кадрам, светловолосая девушка прикрывает рукой обнаженную грудь и ползает по асфальту. Периодически к ней подходят люди и что-то говорят.

По словам местных жителей, они вызвали незнакомке бригаду скорой помощи. Медики увезли ее в больницу.

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По словам одной из женщин, заставших зрелище лично, девушка является молодой матерью.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Кушва#Девушка#Голая#Прохожие#Свидетели
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