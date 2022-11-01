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80 млн рублей выплатили семьям мобилизованных в Свердловской области

Сегодня, 10:52
Фото: 1MI

В Свердловской области единовременную выплату получили 4 тысячи семей мобилизованных

В Свердловской области 4 тысячи семей мобилизованных получили единовременную выплату от регионального правительства. До конца недели министерство соцполитики области планирует завершить выплаты по общим реестрам от муниципалитетов.

Свердловским семьям мобилизованных выплатили 80 млн рублей. Каждая семья получает 20 тысяч рублей. Плюс к этому региональное правительство выплачивает по 20 тысяч рублей на каждого ребенка в семье.

Порядок получения выплат объяснили семьям мобилизованных в Нижнем Тагиле
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Мы получили первую волну списков. Проведена масштабная работа по сверке информации. На сегодняшний день сформирована большая сумма, почти 4 тысячи выплат ушло на карточки получателей. Я не буду говорить об общем количестве, – отметил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов на пресс-конференции.

По словам чиновника, все списки, поступившие от муниципалитетов будут обработаны до конца недели. Обращения от отдельных семей обрабатываются по мере поступления. 

В Нижнем Тагиле, как и во всей Свердловской области, семьи участников спецоперации получат единовременные выплаты. 

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Ранее сообщалось, что на выплаты семьям свердловских мобилизованных из бюджета Свердловской области в этом году выделят свыше 300 миллионов рублей.

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