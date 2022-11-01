80 млн рублей выплатили семьям мобилизованных в Свердловской области

Свердловским семьям мобилизованных выплатили 80 млн рублей. Каждая семья получает 20 тысяч рублей. Плюс к этому региональное правительство выплачивает по 20 тысяч рублей на каждого ребенка в семье.
Мы получили первую волну списков. Проведена масштабная работа по сверке информации. На сегодняшний день сформирована большая сумма, почти 4 тысячи выплат ушло на карточки получателей. Я не буду говорить об общем количестве, – отметил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов на пресс-конференции.
По словам чиновника, все списки, поступившие от муниципалитетов будут обработаны до конца недели. Обращения от отдельных семей обрабатываются по мере поступления.
В Нижнем Тагиле, как и во всей Свердловской области, семьи участников спецоперации получат единовременные выплаты.
Ранее сообщалось, что на выплаты семьям свердловских мобилизованных из бюджета Свердловской области в этом году выделят свыше 300 миллионов рублей.