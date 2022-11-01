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«Бардак случается»: Добровольно поехавшие на СВО верхнепышминцы объявили голодовку

Сегодня, 04:27
Фото: 1MI

Добровольцы из Свердловской области грозят голодовкой

Жители Верхней Пышмы, которые добровольно решили отправиться на передовую в местах проведения СВО, оказались недовольны: им поручили охранять объекты вместо несения воинской службы. Контрактники грозят голодовкой.

Причина поступка военных заключается в том, что их не отправили в места проведения боевых действий, а распределили в город Лесной. Там мужчины охраняют объекты «под эгидой Росгвардии». Добровольцы написали предупреждающее письмо депутату Государственной думы Андрею Альшевских.

Случившееся народный избранник назвал «перегибами разных масштабов» и объяснил тем, что «бардак случается», а в ситуации пообещал разобраться. Письмо и комментарий опубликованы в telegram-канале законотворца.

Письмо добровольцев
Фото: Телеграм-канал Андрея Альшевских
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Ранее 37-летний доброволец из Свердловской области погиб в СВО. Александр Юдин отправился воевать ещё до объявления частичной мобилизации.

#Анна Варнакина#Верхняя Пышма#Происшествия#Операция на Украине#Военные#Голодовка#Письмо
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