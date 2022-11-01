«Бардак случается»: Добровольно поехавшие на СВО верхнепышминцы объявили голодовку

Причина поступка военных заключается в том, что их не отправили в места проведения боевых действий, а распределили в город Лесной. Там мужчины охраняют объекты «под эгидой Росгвардии». Добровольцы написали предупреждающее письмо депутату Государственной думы Андрею Альшевских.
Случившееся народный избранник назвал «перегибами разных масштабов» и объяснил тем, что «бардак случается», а в ситуации пообещал разобраться. Письмо и комментарий опубликованы в telegram-канале законотворца.
Ранее 37-летний доброволец из Свердловской области погиб в СВО. Александр Юдин отправился воевать ещё до объявления частичной мобилизации.