«Бардак случается»: Добровольно поехавшие на СВО верхнепышминцы объявили голодовку

Причина поступка военных заключается в том, что их не отправили в места проведения боевых действий, а распределили в город Лесной. Там мужчины охраняют объекты «под эгидой Росгвардии». Добровольцы написали предупреждающее письмо депутату Государственной думы Андрею Альшевских.