TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бомж дважды поджигал ГАЗель около фруктового ларька в Екатеринбурге из-за обиды

Сегодня, 06:06
Фото: 1MI

В Екатеринбурге злоумышленник два раза за ночь поджигал ГАЗель

Мужчина без определенного места жительства дважды за одну ночь (20 октября) обливал горючей жидкостью и поджигал ГАЗель владельца фруктового ларька в Екатеринбурге. Подозреваемого задержала полиция.

Сообщение о поджоге поступило в дежурную часть полиции поздно вечером. Владельцем машины был предприниматель, торговавший фруктами. В первый раз машину успели потушить.

Оперативники прибыли на место поджога, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что инициатором возгорания стал некий злоумышленник, который подошёл к грузовой машине, облил горючим и поджег.

Поджог двух машин директора управляющей компании Нижнего Тагила попал на видео
Узнать подробнее

Через несколько часов (около 1 часа ночи) очевидцы снова сообщили о пожаре: опять горела ГАЗель. Злоумышленник не поменялся, как и способ его действия.

Полицейские задержали мужчину. Оказалось, что ранее судимый за побои 55-летний бомж устроил поджог из мести: он украл коньяк в другом магазине, а после пытался сбыть его предпринимателю.

К чести индивидуального предпринимателя он отказался приобретать краденное. А когда собеседник стал настаивать, просто выгнал его, — сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу
Читайте также:
В полиции Нижнего Тагила назвали подозреваемого в поджоге ритуального агентстваНеизвестные подозреваются в поджоге дома в садах под Нижним ТагиломОбвиняемая в поджогах американка сбежала из-под домашнего ареста в Екатеринбурге

На злоумышленника завели уголовное дело за умышленную порчу имущества. Ущерб владельца ГАЗели составил 385 тысяч рублей.

#Анна Варнакина#Криминал#Екатеринбург#Поджог#Полиция#Коньяк#Бомж#Предприниматель
Подпишитесь
Прокуратура не смогла доказать вину «Нижнетагильской птицефабрики» в отравлении почвы
Сегодня, 11:28
В Тагиле директор МКУ «Служба Заказчика» Борис Моров обвиняется в ущербе на 105 тысяч
Вчера, 13:22
Дом Окуджавы в Нижнем Тагиле распахнул свои двери после масштабной реконструкции
Сегодня, 11:40
В Кушве телефонные мошенники начали обманывать семьи мобилизованных
Вчера, 20:09
Прогулки по Нижнему Тагилу: Выя. Улица Фрунзе
Сегодня, 08:30
Топ богатейших владельцев торговых, строительных и обслуживающих компаний в Тагиле
27 октября, 11:00