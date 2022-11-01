Бомж дважды поджигал ГАЗель около фруктового ларька в Екатеринбурге из-за обиды

Сообщение о поджоге поступило в дежурную часть полиции поздно вечером. Владельцем машины был предприниматель, торговавший фруктами. В первый раз машину успели потушить.
Оперативники прибыли на место поджога, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что инициатором возгорания стал некий злоумышленник, который подошёл к грузовой машине, облил горючим и поджег.
Через несколько часов (около 1 часа ночи) очевидцы снова сообщили о пожаре: опять горела ГАЗель. Злоумышленник не поменялся, как и способ его действия.
Полицейские задержали мужчину. Оказалось, что ранее судимый за побои 55-летний бомж устроил поджог из мести: он украл коньяк в другом магазине, а после пытался сбыть его предпринимателю.
К чести индивидуального предпринимателя он отказался приобретать краденное. А когда собеседник стал настаивать, просто выгнал его, — сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.
На злоумышленника завели уголовное дело за умышленную порчу имущества. Ущерб владельца ГАЗели составил 385 тысяч рублей.