Буцаев: Биржа ВМР начала работу на сайте РЭО

По информации 360tv.ru, гендиректор РЭО Денис Буцаев объяснил, что площадка находится на новом домене. Контрагентам предлагается использовать Биржу ВМР по данному адресу. Буцаев рассказал о функционале ЭТП. Во-первых, в нем есть полезный раздел “Помощь“, где размещены материалы, касающиеся регистрации, авторизации и заполнения карточки предприятия. Также предлагается чат поддержки для всех, у кого появятся вопросы по работе ресурса. В разделе “Торги“ можно воспользоваться подсказками для корректного подписания документов. Кроме того, можно проконсультироваться у эксперта РЭО, направив заявку через специальную форму. Форма обратной связи рассчитана на сбор и обработку замечаний клиентов. Функционал площадки разработан с целью усиления эффективности и повышения удобства работы на ней.
Кроме описанных выше функций, ресурс предоставляет широкий спектр возможностей для размещения лотов. Справочники РЭО помогут создать лоты на покупку-продажу вторсырья или услуг по утилизации. Их можно фильтровать по видам сделки, разделам, группам, расстоянию, сумме, геолокации.
По информации РЭО, более 50% участников Биржи ВМР ‑ это утилизаторы (43,1%) и заготовители (16,52%), товаропроизводители и импортеры ‑ 29,3%, объекты обработки и региональные операторы ‑ 6,03%, прочие представители отрасли ‑ 5,22%.
Спецификой площадки является проведение верификации утилизаторов, которые планируют на ней разместиться, в реестре ЕФГИС УОИТ. Информация о каждой сделке с ними направляется в данную систему. В реестре утилизаторы проходят подтверждение данных о своих мощностях. Скрупулезный отбор участников Биржи ВМР помогает достичь прозрачного и контролируемого исполнения расширенной ответственности производителей (РОП), вывести в легальное поле переработку отходов, вести аналитику отрасли, в частности ценообразования. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”.