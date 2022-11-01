Дом Окуджавы в Нижнем Тагиле распахнул свои двери после масштабной реконструкции

В Нижнем Тагиле реконструировали дом, где с 1934 по 1937 год жил со своими родителями будущий поэт, прозаик, композитор, сценарист Булат Окуджава. Торжественное открытие состоялось 31 октября, спустя год с начала капитального ремонта. Обновленное пространство в этот день оценили главные зачинщики реконструкции, при чьей поддержке реализован проект, — заместитель главы губернатора Свердловской области Павел Креков и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.