Дом Окуджавы в Нижнем Тагиле распахнул свои двери после масштабной реконструкции

В Нижнем Тагиле реконструировали дом, где с 1934 по 1937 год жил со своими родителями будущий поэт, прозаик, композитор, сценарист Булат Окуджава. Торжественное открытие состоялось 31 октября, спустя год с начала капитального ремонта. Обновленное пространство в этот день оценили главные зачинщики реконструкции, при чьей поддержке реализован проект, — заместитель главы губернатора Свердловской области Павел Креков и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Капитальный ремонт культурного центра «Дом Окуджавы» — мечта, которая стала явью, как и другие знаковые проекты, реализованные в год 300-летия Нижнего Тагила, считает Павел Креков. Огромная работа в доме барда была проделана благодаря участию сотрудников Центральной библиотеки.
Я вас искренне поздравляю с этим событием. Всегда хочется, чтобы Нижний Тагил воспринимался не только как промышленный центр, но и как город, который имеет лирическую сторону, связанную с именем Булата Окуджавы. Уверен, тепло этого места важно для всего города, — отметил замглавы региона.
Над проектом реконструкции объекта культурного наследия, расположенного между хрущевок в центре Нижнего Тагила, трудился коллектив представителей музеев, библиотек и архивов. Ценители творчества барда постарались воссоздать ту атмосферу, которая царила в особняке подрядчика Белова, куда семья барда переехала после того, как отец писателя, Шалва Окуджава, стал главой тагильского горкома партии.
Так, крохотную комнату маленького Булата восстанавливали по ее описанию в автобиографическом романе «Упразднённый театр». Тщательно отбирали главные детали из жизни будущего поэта: любимый роман «Приключения Робинзона Крузо», обожаемое лакомство — бутерброд с томатной пастой — и, конечно, много книг.
Экспонаты 30-х годов, в том числе ботиночки и школьную форму, помогали собирать как специалисты, так и жители города, признается ведущий библиотекарь подразделения Центральной городской библиотеки Алена Миронова. А книги того времени, представленные здесь, отобраны из фонда редкой книги Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила.
В результате получилось историческое место, куда хочется возвращаться, считает глава города Владислав Пинаев.
У нас получилось сделать именно то, что было задумано. Теперь это место, куда хочется возвращаться. Культурный центр станет популярным местом проведения творческих конкурсов, квартирников и встреч. Уверен, что самые известные барды будут стараться посетить Нижний Тагил, чтобы исполнить свои песни, — сказал Владислав Пинаев.
4 ноября Дом Окуджавы станет одной из площадок всероссийской акции «Ночь искусств – 2022».