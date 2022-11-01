Два двора на Сухоложском в Нижнем Тагиле зарастают мусором из-за разлада УК и ТСЖ

Жители Сухоложского микрорайона в Нижнем Тагиле жалуются на горы мусора в месте скопления твердых коммунальных отходов на улице Советской, 26 и 25. Участок, выделенный под баки, до сих пор не благоустроен. Металлические емкости без крышек расположены между деревьев и привлекают бродячих собак, которые разносят отходы по округе. Здесь же жители складируют мусор, вывоз которого не входит в обязанности регоператора, — ветки и строительные отходы.
Бардак здесь практически через день. Постоянно мусор, грязь, а куда жаловаться? Мы не знаем, кто у нас управляющая компания. Мусор, да, вывозят каждый день, но собаки все растаскивают, а дворников мы не видели, — рассказала редакции TagilCity.ru пенсионерка, проживающая в доме № 25 на улице Советской.
В компании «Рифей», отвечающей за вывоз мусора из микрорайона, пояснили, что спецтехника опустошает баки ежедневно. Уборка же территории вокруг площадки — ответственность управляющей компании.
Вопрос решается комплексно — сразу по трем площадкам [в микрорайоне Сухоложский], которые убирает управляющая компания ПРО. Нужно понимать, что управляющие компании не подчиняются региональному оператору. Со своей стороны региональный оператор, как и обещал, установил бункеры для крупногабаритного мусора по двум адресам: Советская, 26 и 29. Вывоз отходов из баков произведен, — отметили в компании «Рифей».
Проблемы в местах складирования отходов редакции TagilCity.ru подтвердили в обслуживающей организации ООО «УК ПРО». По их словам, площадку на улице Советской, 26 делят сразу пять домов. Три из них относятся к управляющей компании, еще два организовали товарищество собственников жилья (ТСЖ). Отвечать за уборку мест должны должны как УК, так и ТСЖ, однако последние отказываются это делать. Ликвидацией мусора на территории и вывозом веток и строительного мусора, со слов начальника УК ПРО, занимается только управляющая компания.
26-й дом (на улице Советской) и 13 дом (на улице Проезжей) мы не обслуживаем — они относятся к ТСЖ. Из-за этого возникает конфликт интересов. Мы с ними [ТСЖ] пытаемся найти точки взаимодействия, чтобы составить график уборки. Например, мы убираем один месяц, второй — они. Но ТСЖ не идут на компромисс, — поделился начальник участка эксплуатации УК ПРО Максим Масленников.
С его слов, не представляется возможным и оборудовать контейнерную площадку с крытыми баками, бетонным основанием и навесом, так как жители домов, которые обслуживает УК, систематически не вносят коммунальные платежи.
Иную причину назвали в клининговом подразделении УК ПРО. Оператор ответил, что ранее компания не могла найти дворников, сейчас кадровый дефицит удалось ликвидировать.
Если ТСЖ или УК не выполняют обязанности по обслуживанию домов, тагильчане могут обратиться за помощью в Департамент государственного жилищного и строительного надзора региона, напомнили в Управлении жилищного и коммунального хозяйства Нижнего Тагила.
Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области проводит контроль мероприятий над выполнением законодательства в сфере общего имущества домов. Департамент выходит с контролем, может привлечь обслуживающие организации к административной ответственности, составить и направить им предписания. Заявление можно подать как лично, обратившись в подразделение на улице Горошникова, 56 (402 кабинет), так и на портале ГИС ЖКХ, — объяснили в Управлении ЖКХ города.
Напомним, контейнерную площадку на улице Ленина, 34 в Нижнем Тагиле делят восемь домов и десятки предпринимателей. Пять баков в центре города стали камнем преткновения. ТСЖ просят, чтобы ее перенесли или организовали еще несколько мест сбора твердых коммунальных отходов. В администрации района отвечают, что сделать это невозможно.