Два двора на Сухоложском в Нижнем Тагиле зарастают мусором из-за разлада УК и ТСЖ

Проблемы в местах складирования отходов редакции TagilCity.ru подтвердили в обслуживающей организации ООО «УК ПРО». По их словам, площадку на улице Советской, 26 делят сразу пять домов. Три из них относятся к управляющей компании, еще два организовали товарищество собственников жилья (ТСЖ). Отвечать за уборку мест должны должны как УК, так и ТСЖ, однако последние отказываются это делать. Ликвидацией мусора на территории и вывозом веток и строительного мусора, со слов начальника УК ПРО, занимается только управляющая компания.