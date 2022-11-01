Екатеринбурженка пыталась получить наследство по брачному свидетельству из Грузии

Ранее сожитель обвиняемой скончался, оставив после себя квартиру, иномарку и долю в бизнесе на сумму 4,9 млн рублей, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Как установили силовики, 60-летняя екатеринбурженка предъявила на раздел имущества свидетельство о браке из Грузии. Документ был составлен на грузинском языке и датировался 1994 годом. Бумага вызвала сомнения у сына умершего, поэтому наследник обратился в правоохранительные органы.
В ходе проверки полицией был сделан запрос в органы записи актов гражданского состояния Грузии. В предоставленном ответе сообщалось, что в указанный период подобных браков не регистрировалось и соответствующего свидетельства не выдавалось, – говорится в сообщении полиции.
Уголовное дело о мошенничестве с обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге при помощи магических обрядов попыталась вернуть любовь мужа местная жительница и лишилась 1,1 миллиона рублей.