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Екатеринбурженка пыталась получить наследство по брачному свидетельству из Грузии

Сегодня, 12:50
Фото: 1MI

В Екатеринбурге мошенница предявила липовое свидетельство на раздел наследства

В Екатеринбурге, силовики разоблачили мошенницу по делу о наследовании имущества на 5 млн рублей. По фиктивному свидетельству о браке женщина пыталась получить три четверти наследства своего сожителя.

Ранее сожитель обвиняемой скончался, оставив после себя квартиру, иномарку и долю в бизнесе на сумму 4,9 млн рублей, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по  Екатеринбургу.

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Как установили силовики, 60-летняя екатеринбурженка предъявила на раздел имущества свидетельство о браке из Грузии. Документ был составлен на грузинском языке и датировался 1994 годом. Бумага вызвала сомнения у сына умершего, поэтому наследник обратился в правоохранительные органы.

В ходе проверки полицией был сделан запрос в органы записи актов гражданского состояния Грузии. В предоставленном ответе сообщалось, что в указанный период подобных браков не регистрировалось и соответствующего свидетельства не выдавалось, – говорится в сообщении полиции.

Уголовное дело о мошенничестве с обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд.

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Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге при помощи магических обрядов попыталась вернуть любовь мужа местная жительница и лишилась 1,1 миллиона рублей.

#Федор Быстров#Криминал#Наследство#Мошенничество#Мошенница
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