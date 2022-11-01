Инженер из Новоуральска погиб в ходе спецоперации на Украине

Похороны состоятся в четверг, 3 ноября. Мужчина погиб героически, с честью исполнив свой долг перед страной, сообщает Е1 со ссылкой на администрацию Новоуральского городского округа.
По словам родных погибшего, мужчина был добрым и спокойным человеком. Они всегда могли на него положиться. До того, как отправиться на спецоперацию на Украину, он работал в «РемМонтСервисе» в должности инженера по подготовке производства. У мужчины остался маленький сын.
Ранее в Верхнем Тагиле похоронили местного жителя Романа Балахонова. Мужчина находился на спецоперации и погиб, выполняя боевые задачи. Мужчине было 39 лет. До спецоперации он работал слесарем.