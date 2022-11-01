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Инженер из Новоуральска погиб в ходе спецоперации на Украине

Сегодня, 12:56
Фото: 1MI
В Новоуральске похоронят погибшего в ходе спецоперации местным жителем. 47-летний Роман Швецов погиб во время сражения.

Похороны состоятся в четверг, 3 ноября. Мужчина погиб героически, с честью исполнив свой долг перед страной, сообщает Е1 со ссылкой на администрацию Новоуральского городского округа.

По словам родных погибшего, мужчина был добрым и спокойным человеком. Они всегда могли на него положиться. До того, как отправиться на спецоперацию на Украину, он работал в «РемМонтСервисе» в должности инженера по подготовке производства. У мужчины остался маленький сын.

При выполнении боевого задания на Украине погиб сержант из Верхнего Тагила
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Ранее в Верхнем Тагиле похоронили местного жителя Романа Балахонова. Мужчина находился на спецоперации и погиб, выполняя боевые задачи. Мужчине было 39 лет. До спецоперации он работал слесарем.

 

 

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