Инженер из Новоуральска погиб в ходе спецоперации на Украине

По словам родных погибшего, мужчина был добрым и спокойным человеком. Они всегда могли на него положиться. До того, как отправиться на спецоперацию на Украину, он работал в «РемМонтСервисе» в должности инженера по подготовке производства. У мужчины остался маленький сын.