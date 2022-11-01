Мобилизованных жителей Свердловской области переобучат перед отправкой в зону СВО

Причиной принятия решения стали поступающие в большом количестве жалобы. В них резервисты и их близкие сообщили, что мобилизованных без прохождения обучения направили воевать.
Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о возникшей проблеме в своём telegram-канале, назвал ситуацию «неприемлемой». Народный избранник передал обращение Министру обороны Сергею Шойгу — просит разобраться в случившемся.
Также законотворец приложил фамилии тех мобилизованных свердловчан, кто оказался в зоне проведения спецоперации ВС РФ без прохождения спецобучения. Список насчитывает 86 человек.