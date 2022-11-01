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Мобилизованных жителей Свердловской области переобучат перед отправкой в зону СВО

Сегодня, 05:35
Фото: 1MI
Некоторые мобилизованные уральцы были в короткие сроки вывезены из 32 военного городка в столице Свердловской области в Ростов-на-Дону, а после — на фронт. Перед забросом в зону проведения боевых действий военнослужащих вернут на переобучение.

Причиной принятия решения стали поступающие в большом количестве жалобы. В них резервисты и их близкие сообщили, что мобилизованных без прохождения обучения направили воевать.

Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о возникшей проблеме в своём telegram-канале, назвал ситуацию «неприемлемой». Народный избранник передал обращение Министру обороны Сергею Шойгу — просит разобраться в случившемся.

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Также законотворец приложил фамилии тех мобилизованных свердловчан, кто оказался в зоне проведения спецоперации ВС РФ без прохождения спецобучения. Список насчитывает 86 человек.

#Анна Варнакина#Свердловская область#Частичная мобилизация в России#Происшествия#Частичная мобилизация#Военные#Мобилизация
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