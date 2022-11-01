Мобилизованных жителей Свердловской области переобучат перед отправкой в зону СВО

Некоторые мобилизованные уральцы были в короткие сроки вывезены из 32 военного городка в столице Свердловской области в Ростов-на-Дону, а после — на фронт. Перед забросом в зону проведения боевых действий военнослужащих вернут на переобучение.

Сюжет Частичная мобилизация в России