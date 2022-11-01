Монтаж профессионального скалодрома начат в ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

На спортивной стене будет оборудовано восемь трасс, шесть из которых на трудность, а две — на скорость. Таким образом, в ГДДЮТ можно будет проводить не только тренировки скалолазов, но и соревнования местного и регионального уровней, сообщает пресс-служба администрации города.