Монтаж профессионального скалодрома начат в ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

Устанавливают скалодром в спортзале специалисты организации, которая по всей стране более 20 лет занимается проектированием и монтажом спортивного оборудования. Работы должны быть окончены уже 3 ноября. В плане сложности трасс новый скалодром от старого не будет сильно отличаться, однако разница заключается в используемых качественных современных материалах.
На спортивной стене будет оборудовано восемь трасс, шесть из которых на трудность, а две — на скорость. Таким образом, в ГДДЮТ можно будет проводить не только тренировки скалолазов, но и соревнования местного и регионального уровней, сообщает пресс-служба администрации города.
Радует, что уже совсем скоро в ГДДЮТ появится профессиональная площадка, соответствующая нормативам, где можно будет заниматься на современном оборудовании, — отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
До начала ремонта Дворца детского и юношеского творчества самый большой 10-метровый скалодром в городе находился в аварийном состоянии, и его было опасно использовать для занятий. Родители воспитанников спортивной школы «Старт», в которой занимается более 400 человек, переживали, что после реконструкции ГДДЮТ скалодром будет ликвидирован.
Однако глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев принял решение оставить и обновить скалодром. После ремонта дворца там заработает спортивная секция, в которой смогут заниматься все желающие.