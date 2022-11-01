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Монтаж профессионального скалодрома начат в ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:44
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле строители начали монтаж профессионального скалодрома в ГДДЮТ

Строители приступили к монтажу скалодрома в отремонтированном спортивном зале Городского дворца детского и юношеского творчества. Это будет самый большой и профессиональный скалодром в городе высотой 9 метров и шириной 18 метров.

Устанавливают скалодром в спортзале специалисты организации, которая по всей стране более 20 лет занимается проектированием и монтажом спортивного оборудования. Работы должны быть окончены уже 3 ноября. В плане сложности трасс новый скалодром от старого не будет сильно отличаться, однако разница заключается в используемых качественных современных материалах.

На спортивной стене будет оборудовано восемь трасс, шесть из которых на трудность, а две — на скорость. Таким образом, в ГДДЮТ можно будет проводить не только тренировки скалолазов, но и соревнования местного и регионального уровней, сообщает пресс-служба администрации города.

Радует, что уже совсем скоро в ГДДЮТ появится профессиональная площадка, соответствующая нормативам, где можно будет заниматься на современном оборудовании, — отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

До начала ремонта Дворца детского и юношеского творчества самый большой 10-метровый скалодром в городе находился в аварийном состоянии, и его было опасно использовать для занятий. Родители воспитанников спортивной школы «Старт», в которой занимается более 400 человек, переживали, что после реконструкции ГДДЮТ скалодром будет ликвидирован.

Однако глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев принял решение оставить и обновить скалодром. После ремонта дворца там заработает спортивная секция, в которой смогут заниматься все желающие.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#ГДДЮТ#Скалодром#Строительство#Ремонт#Спорт#Касается каждого
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