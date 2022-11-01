Морфин, фентанил, кетамин: наркотики на 170 тысяч закупает больница в Нижнем Тагиле

ЦГБ № 1 Нижнего Тагила установила предельный срок годности закупаемых веществ: на момент поставки со дня изготовления у препаратов должно оставаться не менее 12 месяцев до конечной даты использования (для веществ со сроком хранения до 2 лет включительно) или 18-и — для тех наркотиков, что хранятся больше двух лет.