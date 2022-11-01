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Морфин, фентанил, кетамин: наркотики на 170 тысяч закупает больница в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:31
Фото: TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле ЦГБ № 1 закупит наркотические препараты на 170 тысяч рублей

Центральная городская больница № 1 в Нижнем Тагиле закупает наркотические средства для обезболивания пациентов. В список поставляемых товаров вошли морфин, кетамин и другие средства. Начальная цена закупки — 170 тысяч рублей.

В список необходимых медицинскому учреждению товаров вошли: 50 ампул морфина, 1000 — тримеперидина, 1500 пузырьков кетамина и 2000 — фентанила, следует из документа на сайте Госзакупок.

ЦГБ № 1 Нижнего Тагила установила предельный срок годности закупаемых веществ: на момент поставки со дня изготовления у препаратов должно оставаться не менее 12 месяцев до конечной даты использования (для веществ со сроком хранения до 2 лет включительно) или 18-и — для тех наркотиков, что хранятся больше двух лет.

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Поставить товары победитель закупки должен в аптеку ГБ № 1 Нижнего Тагила до 28 февраля 2023 года.

#Анна Варнакина#Наркотики#Закупки#Больница#Экономика#Эксклюзив#Нижний Тагил#ЦГБ №1
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