Морфин, фентанил, кетамин: наркотики на 170 тысяч закупает больница в Нижнем Тагиле

В список необходимых медицинскому учреждению товаров вошли: 50 ампул морфина, 1000 — тримеперидина, 1500 пузырьков кетамина и 2000 — фентанила, следует из документа на сайте Госзакупок.
ЦГБ № 1 Нижнего Тагила установила предельный срок годности закупаемых веществ: на момент поставки со дня изготовления у препаратов должно оставаться не менее 12 месяцев до конечной даты использования (для веществ со сроком хранения до 2 лет включительно) или 18-и — для тех наркотиков, что хранятся больше двух лет.
Поставить товары победитель закупки должен в аптеку ГБ № 1 Нижнего Тагила до 28 февраля 2023 года.