«Народный коммунальный контроль» заинтересовался УК «ЖЭУ №1» в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле заработало общественное движение «Народный коммунальный контроль». Листовки, расклеенные на домах многоэтажек, заметили жители нескольких районов города. Организация заявляет, что намерена помогать тагильчанам решать любые жилищно-коммунальные проблемы, связанные с бездействием управляющих компаний, — от ямы во дворе до подозрительной цифры в платежке. Однако в первую очередь они решили взяться за управляющую компанию «ЖЭУ №1».
Народный контроль — неформальное объединение граждан, рассказали редакции TagilCity.ru в организации. Активисты решили сделать работу управляющих компаний более прозрачной и подотчетной общественности, а также пресечь возможные нарушения.
Если получится, то выявить и криминал в действиях управляющей компании, — комментируют общественники.
Сотрудники организации принимают жалобы, задают уточняющие вопросы и при необходимости проводят консультации с профильными специалистами. В случае подозрений на недобросовестную работу УК, специалисты «Народного коммунального контроля» обращаются в полицию и СМИ.
Судебными процедурами мы не занимаемся. Здесь нужны особые компетенции, но контакты юристов, специализирующихся на этих кейсах, предоставим, — подчеркнули в организации.
Жители Нижнего Тагила, следует из листовок движения, могут заявить о следующих проблемах:
Напомним, общественники правозащитной организации «Народный контроль Урал» провели расследование на рынке домофонных услуг Екатеринбурга. Результаты проверки специалистов стали поводом для подачи заявлений в полицию.