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«Народный коммунальный контроль» заинтересовался УК «ЖЭУ №1» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:25
Фото: Жительница Нижнего Тагила Елена
Жители Нижнего Тагила заметили на улицах города листовки общественного движения «Народный коммунальный контроль», который призывает горожан жаловаться на УК «ЖЭУ №1».

В Нижнем Тагиле заработало общественное движение «Народный коммунальный контроль». Листовки, расклеенные на домах многоэтажек, заметили жители нескольких районов города. Организация заявляет, что намерена помогать тагильчанам решать любые жилищно-коммунальные проблемы, связанные с бездействием управляющих компаний, — от ямы во дворе до подозрительной цифры в платежке. Однако в первую очередь они решили взяться за управляющую компанию «ЖЭУ №1». 

Фото: тагильчанка Елена

Народный контроль — неформальное объединение граждан, рассказали редакции TagilCity.ru в организации. Активисты решили сделать работу управляющих компаний более прозрачной и подотчетной общественности, а также пресечь возможные нарушения. 

Если получится, то выявить и криминал в действиях управляющей компании, — комментируют общественники.

Сотрудники организации принимают жалобы, задают уточняющие вопросы и при необходимости проводят консультации с профильными специалистами. В случае подозрений на недобросовестную работу УК, специалисты «Народного коммунального контроля» обращаются в полицию и СМИ. 

Судебными процедурами мы не занимаемся. Здесь нужны особые компетенции, но контакты юристов, специализирующихся на этих кейсах, предоставим, — подчеркнули в организации.

Жители Нижнего Тагила, следует из листовок движения, могут заявить о следующих проблемах:

  • слишком высокие или «непрозрачные» платежи;
  • плохая уборка подъездов, грязь и мусор во дворах;
  • холод в квартирах и подъездах;
  • затопление подвалов;
  • грубость работников управляющих компаний;
  • протечки крыши;
  • отсутствие реакции УК на жалобы и замечания;
  • вывоз мусора с перебоями;
  • во дворе отсутствует или «разбита» детская площадка;
  • плохое состояние внутридомовых дорог;
  • во дворе недостаточно благоустройства (клумб, скамеек, ограждений и так далее).

Напомним, общественники правозащитной организации «Народный контроль Урал» провели расследование на рынке домофонных услуг Екатеринбурга. Результаты проверки специалистов стали поводом для подачи заявлений в полицию.

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#Ульяна Савина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Управляющие компании#Общественники#Правозащитники
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