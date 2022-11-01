«Народный коммунальный контроль» заинтересовался УК «ЖЭУ №1» в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле заработало общественное движение «Народный коммунальный контроль». Листовки, расклеенные на домах многоэтажек, заметили жители нескольких районов города. Организация заявляет, что намерена помогать тагильчанам решать любые жилищно-коммунальные проблемы, связанные с бездействием управляющих компаний, — от ямы во дворе до подозрительной цифры в платежке. Однако в первую очередь они решили взяться за управляющую компанию «ЖЭУ №1».