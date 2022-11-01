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Нижний Тагил призвали на духовную мобилизацию

Сегодня, 15:37
Фото: Евгений Краузе "ВКонтакте"
Конференция межконфессионального христианского содружества «Гедеон» с наименованием «Встанем на духовную мобилизацию» прошла 29 октября в Церкви «Иисуса Христа» в Нижнем Тагиле.

Спикеры собрания поставили перед собой цель объединить и вдохновить верующих людей, призвать «активно свидетельствовать о Христе» в тяжелые для России и мира времена.

Далее для участников собрания провели «Евангелизацию», произвели молитву, раздали 680 экземпляров священной книги, а после женщины и мужчины поделились благими вестями, сообщает пресс-центр МРО ЦХВЕ «Иисуса Христа» Нижнего Тагила.

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Ранее иеромонах из Алапаевска завоевал высший спортивный титул по гиревому спорту. Всемирные соревнования проводились в индийском городе Нью-Дели. Александр Шанин 30 раз толкнул две гири по 24 килограмма за 4,5 минуты. Священнослужитель занимается таким видом спорта на протяжении 10 лет, а в середине лета текущего года свердловчанин и вовсе установил мировой рекорд.

#Анна Варнакина#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил#Церковь#Конференция#Священник
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