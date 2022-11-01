Нижний Тагил призвали на духовную мобилизацию

Спикеры собрания поставили перед собой цель объединить и вдохновить верующих людей, призвать «активно свидетельствовать о Христе» в тяжелые для России и мира времена.
Далее для участников собрания провели «Евангелизацию», произвели молитву, раздали 680 экземпляров священной книги, а после женщины и мужчины поделились благими вестями, сообщает пресс-центр МРО ЦХВЕ «Иисуса Христа» Нижнего Тагила.
Ранее иеромонах из Алапаевска завоевал высший спортивный титул по гиревому спорту. Всемирные соревнования проводились в индийском городе Нью-Дели. Александр Шанин 30 раз толкнул две гири по 24 килограмма за 4,5 минуты. Священнослужитель занимается таким видом спорта на протяжении 10 лет, а в середине лета текущего года свердловчанин и вовсе установил мировой рекорд.