Нижний Тагил призвали на духовную мобилизацию

Ранее иеромонах из Алапаевска завоевал высший спортивный титул по гиревому спорту. Всемирные соревнования проводились в индийском городе Нью-Дели. Александр Шанин 30 раз толкнул две гири по 24 килограмма за 4,5 минуты. Священнослужитель занимается таким видом спорта на протяжении 10 лет, а в середине лета текущего года свердловчанин и вовсе установил мировой рекорд.