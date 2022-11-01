Пенсионеры работают, бакалавры сидят дома: безработица в Тагиле стремится к нулю

Близкие к показателю текущего года данные были зафиксированы в удачном для экономики году — в 2019-м: уровень безработицы составил 0,41%. Позже пандемия коронавируса изменила положение дел и заставила многих людей потерять работу: процент безработных вырос до 3,96%. В 2021 ситуация улучшилась: люди смогли найти работу, статистические показатели продемонстрировали позитивную динамику — 0,51%. Об этом стало известно из данных Центра занятости населения.