Пенсионеры работают, бакалавры сидят дома: безработица в Тагиле стремится к нулю

Близкие к показателю текущего года данные были зафиксированы в удачном для экономики году — в 2019-м: уровень безработицы составил 0,41%. Позже пандемия коронавируса изменила положение дел и заставила многих людей потерять работу: процент безработных вырос до 3,96%. В 2021 ситуация улучшилась: люди смогли найти работу, статистические показатели продемонстрировали позитивную динамику — 0,51%. Об этом стало известно из данных Центра занятости населения.
С января по сентябрь 2022 года в Нижнем Тагиле собирались уволить 381 сотрудника 57 организаций, ещё в 6 учреждениях работников перевели на неполную занятость.
Кроме того, две трети нынешних безработных ушли с предыдущего места работы по собственному желанию, ещё 6,5% лишились рабочего места после ликвидации организации, 7,4% — после достигнутых соглашений, а 19,8% уволились по собственным мотивам.
Также в статистике сказано, что 0,33 нынешних безработных имеют диплом вуза, ещё половина — среднего учебного заведения. Среди незанятых больше всего жителей Нижнего Тагила в возрасте от 30 до 49 лет (58%), от 50 и старше — 20,5%.