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Поднос мастерицы из Нижнего Тагила покорил жюри конкурса «Урал мастеровой»

Сегодня, 07:30
Фото: Ольга Матукова "ВКонтакте"

Жительница Нижнего Тагила стала призером во Всероссийском конкурсе «Урал мастеровой»

Ольга Матукова из Нижнего Тагила заняла второе место в VIII Всероссийском конкурсе традиционных ремёсел и народных художественных промыслов «Урал мастеровой» в номинации «Роспись по металлу и дереву».

Конкурс проводился в первые два дня октября в Челябинске. Мероприятие собирает мастеров со всей России раз в два года. В 2022-м площадкой проведения творческого праздника стал Изумрудный зал Конгресс-отеля «Малахит»: его посетило более 80 хранителей народных ремёсел.

Фото: Ольга Матукова "ВКонтакте"

В «Урале мастеровом» ремесленники занимались ручной вышивкой, создавали тряпичные куклы, вырезали по дереву и плели из лозы. Тагильчанка Ольга Матукова расписывала поднос, за что получила диплом лауреата II степени.

Глаз не отвести! Очень красиво и я такие росписи раньше часто видела. У бабушки такие подносы на праздники ставили, — комментирует работу мастерицы из Нижнего Тагила Анастасия К.
Фото: "Мастеровые Южного Урала"

Этот конкурс — не первый для уральской художницы, а её стиль узнаваем во всем мире. Основные мотивы росписи в творчестве Ольги — это цветы и бабочки.

Обучала жену консула Германии: тагильчанка-мастерица рассказала о росписи подносов
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Подносы за авторством тагильчанки представлены в музеях различных стран, а раньше Ольга Матукова обучала жену консула Германии и других желающих традиционной тагильской росписи.

#Анна Варнакина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Подносы#Тагильский поднос#Расписные подносы#Ремесло#Художники#Тагильские художники
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