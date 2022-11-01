Поднос мастерицы из Нижнего Тагила покорил жюри конкурса «Урал мастеровой»

Конкурс проводился в первые два дня октября в Челябинске. Мероприятие собирает мастеров со всей России раз в два года. В 2022-м площадкой проведения творческого праздника стал Изумрудный зал Конгресс-отеля «Малахит»: его посетило более 80 хранителей народных ремёсел.
В «Урале мастеровом» ремесленники занимались ручной вышивкой, создавали тряпичные куклы, вырезали по дереву и плели из лозы. Тагильчанка Ольга Матукова расписывала поднос, за что получила диплом лауреата II степени.
Глаз не отвести! Очень красиво и я такие росписи раньше часто видела. У бабушки такие подносы на праздники ставили, — комментирует работу мастерицы из Нижнего Тагила Анастасия К.
Этот конкурс — не первый для уральской художницы, а её стиль узнаваем во всем мире. Основные мотивы росписи в творчестве Ольги — это цветы и бабочки.
Подносы за авторством тагильчанки представлены в музеях различных стран, а раньше Ольга Матукова обучала жену консула Германии и других желающих традиционной тагильской росписи.