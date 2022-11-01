Поднос мастерицы из Нижнего Тагила покорил жюри конкурса «Урал мастеровой»

Конкурс проводился в первые два дня октября в Челябинске. Мероприятие собирает мастеров со всей России раз в два года. В 2022-м площадкой проведения творческого праздника стал Изумрудный зал Конгресс-отеля «Малахит»: его посетило более 80 хранителей народных ремёсел.