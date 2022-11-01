Прогулки по Нижнему Тагилу: Выя. Улица Фрунзе

Со временем эта дорога перестала справляться с перевозками. Тогда-то, в начале 19 века, была проложена прямая, ещё более короткая дорога между тагильскими заводами, построен для этого деревянный мост у Маральской горы. Очевидно, что назвали так гору из-за маралов (оленей), которых в те времена можно было встретить в окрестностях реки Тагил, что переводится с языка коренных народов как «большая вода».
Мост тоже назвали Маральским. Он, кстати, не менял своего названия, долгое время оставался деревянным. Капитальный каменный мост удалось построить только в 1961 году. При этом стоящий рядом деревянный мост ещё несколько лет, до сноса, эксплуатировался. В начале семидесятых годов по мосту организовали трамвайное движение. Грузопоток рос, назрела необходимость в реконструкции моста, которая была проведена в 2016 году. Мост стал шире, удобнее для пассажиров и пешеходов, приобрёл современный вид.
Как и мост, менялась улица Фрунзе. Сначала она называлась Маральской, потом, в 40-е годы её переименовали в Максимилиановскую — в честь герцога Максимилиана Иосифа Лейхтенбергского, пасынка Наполеон Бонапарта, сына вице-короля Италии, мужа дочери императора Николая Первого и друга заводчика Анатолия Демидова.
Максимилиан был эрудированным человеком: писал романы, увлекался живописью, металлургией, горным делом. Он побывал в Нижнем Тагиле, на Выйском заводе ознакомился с меднолитейным производством. После визита именитого гостя улицу и переименовали в Максимилиановскую.
Понятно, что при Советской власти улица так долго называться не могла. Её переименовали в 1931 году в честь советского полководца Михаила Фрунзе, освобождавшего в годы гражданской войны Нижний Тагил от белых.
Долгое время улица Фрунзе, как и мост, оставалась деревянной. Её развитие в основном шло со стороны Выйского завода к Маральскому мосту. И, очевидно, первым каменным зданием стала Выйско-Никольская церковь, построенная к 1845 году. Красивый четырёхпрестольный храм с вызолоченными куполами был построен на деньги заводчиков Павла и Анатолия Демидовых. Она стала фамильной усыпальницей Демидовы.
Церковь закрыли в 1929 году. Сначала здание отдали под школу, но ненадолго: скоро здание оказалось бесхозным. На развалинах храма в 1967 году, к 50-летию революции, построили Дворец культуры «Юбилейный». О церкви нынче напоминает часовня во имя Николая Чудотворца, построенная в 2021 году за «Юбилейным», рисунок храма на стене расположенной рядом будки.
Преобразился и пустырь за «Юбилейным». Теперь там ухоженный сквер с дорожками, покрытыми тротуарной плиткой, скамейками, детскими игровыми комплексами, тренажёрами, цветниками, наружным освещением.
Богатая история и у территории напротив «Юбилейного». В середине 19 века там был детский приют. В 1905 году, во время русско-японской войны часть приюта отдали под госпиталь, где лечились наши солдаты. Там же квартировали пехотинцы, размещался рекрутский, а после революции призывной пункт красных. В 1919 году в здании открыли рабоче-технический народный дом имени Кропоткина, а в 1922 году — детский дом. Но здание для бездомных и голодающих детей оказалось слишком маленьким. Поэтому детский дом открыли в Скорбященском монастыре Нижнего Тагила.
Использовалось здание для хозяйственных целей, а в годы Великой Отечественной войны на этом месте размещались классы и казармы 19 отдельного учебного танкового полка. После расформирования танкового подразделения в казармах жили военные строители и связисты.
В постсоветские годы казармы оказались бесхозными, дважды горели. Развалины казарм снесли. На их месте открылся оптовый рынок «Титаник», а затем торговый центр. На противоположной стороне улицы, рядом с «Юбилейным», идёт демонтаж оставшихся зданий воинской части связистов. На их месте планируется построить детский сад и спортивный центр.
Застройка многоэтажными жилыми домами началась с четной стороны улицы. Первым в 1949 году был построен четырехэтажный дом № 54 для инженерно-технических работников Высокогорского рудника. Высокие просторные комнаты, водопровод, канализация, отопление — не дом, а чудо для тех времён! К 60-м годам трёхэтажными домами застроили чётную улицу Фрунзе.
К 20-летию Победы, открыли мемориальный комплекс горнякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На 30-метровую высоту на площади вверх взмыл обелиск. На памятнике фамилии погибших, барельефы с изображением горняков, воевавших на фронте и трудившихся в тылу. Позднее мемориал дополнили артиллерийские орудия ЗИС-2 и ЗИС-3. В 2005 году мемориал реконструировали, установили новую звезду с Вечным огнём.
Продолжала меняться и нечётная сторона улицы Фрунзе. В 1967 году на площади Горняков началось строительство нового здания Высокогорского рудоуправления. Строители сдали объект в конце 1970 года.
С 70-х годов на главной улице Выи продолжалось бурное строительство многоквартирных жилых домов, магазинов, объектов соцкультбыта. В последние годы панораму улицы дополнили « Мегамарт» и парк «Народный» у Маральского моста. Оправдывая название, парк любим в народе, стал местом отдыха для многих тагильчан и гостей города.
Когда-то на месте парка были улица Ветеринарная и пустырь. Улицу подтапливало, домов становилось всё меньше и меньше, а люди, торящие тропинки по болотистому пустырю, мечтали об удобных дорожках и комфортному отдыху на берегу реки.
Когда-то на месте парка были улица Ветеринарная и пустырь. Улицу подтапливало, домов становилось всё меньше и меньше, а люди, торящие тропинки по болотистому пустырю, мечтали об удобных дорожках и комфортному отдыху на берегу реки.
И вот, наконец, мечта стала реальностью. Тут приятно погулять, позаниматься на тренажерах, отдохнуть на скамейках не только днём, но и вечером благодаря хорошему освещению. Первая очередь парка «Народный» площадью девять гектаров радует тагильчан. На очереди продолжение, вторая очередь парка площадью более 20 гектаров от моста на улице Красноармейской!
И вот, наконец, мечта стала реальностью. Тут приятно погулять, позаниматься на тренажерах, отдохнуть на скамейках не только днём, но и вечером благодаря хорошему освещению. Первая очередь парка «Народный» площадью девять гектаров радует тагильчан. На очереди продолжение, вторая очередь парка площадью более 20 гектаров от моста на улице Красноармейской!