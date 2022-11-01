Прогулки по Нижнему Тагилу: Выя. Улица Фрунзе

Со временем эта дорога перестала справляться с перевозками. Тогда-то, в начале 19 века, была проложена прямая, ещё более короткая дорога между тагильскими заводами, построен для этого деревянный мост у Маральской горы. Очевидно, что назвали так гору из-за маралов (оленей), которых в те времена можно было встретить в окрестностях реки Тагил, что переводится с языка коренных народов как «большая вода».



Мост тоже назвали Маральским. Он, кстати, не менял своего названия, долгое время оставался деревянным. Капитальный каменный мост удалось построить только в 1961 году. При этом стоящий рядом деревянный мост ещё несколько лет, до сноса, эксплуатировался. В начале семидесятых годов по мосту организовали трамвайное движение. Грузопоток рос, назрела необходимость в реконструкции моста, которая была проведена в 2016 году. Мост стал шире, удобнее для пассажиров и пешеходов, приобрёл современный вид.



Как и мост, менялась улица Фрунзе. Сначала она называлась Маральской, потом, в 40-е годы её переименовали в Максимилиановскую — в честь герцога Максимилиана Иосифа Лейхтенбергского, пасынка Наполеон Бонапарта, сына вице-короля Италии, мужа дочери императора Николая Первого и друга заводчика Анатолия Демидова.