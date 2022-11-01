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Прогулки по Нижнему Тагилу: Выя. Улица Фрунзе

Сегодня, 03:30
Фото: Виктор Кузнецов
Улица Фрунзе — главная транспортная артерия Выи уже многие годы. Правда, так было не всегда. В демидовские времена с Тагильского на Выйский заводы грузопоток поначалу шёл по Тагильскому Криулю и Этапной (ныне это улица Черных и Липовый тракт).

Со временем эта дорога перестала справляться с перевозками. Тогда-то, в начале 19 века, была проложена прямая, ещё более короткая дорога между тагильскими заводами, построен для этого деревянный мост у Маральской горы. Очевидно, что назвали так гору из-за маралов (оленей), которых в те времена можно было встретить в окрестностях реки Тагил, что переводится с языка коренных народов как «большая вода».

Мост тоже назвали Маральским. Он, кстати, не менял своего названия, долгое время оставался деревянным. Капитальный каменный мост удалось построить только в 1961 году. При этом стоящий рядом деревянный мост ещё несколько лет, до сноса, эксплуатировался. В начале семидесятых годов по мосту организовали трамвайное движение. Грузопоток рос, назрела необходимость в реконструкции моста, которая была проведена в 2016 году. Мост стал шире, удобнее для пассажиров и пешеходов, приобрёл современный вид.

Как и мост, менялась улица Фрунзе. Сначала она называлась Маральской, потом, в 40-е годы её переименовали в Максимилиановскую — в честь герцога Максимилиана Иосифа Лейхтенбергского, пасынка Наполеон Бонапарта, сына вице-короля Италии, мужа дочери императора Николая Первого и друга заводчика Анатолия Демидова.

Максимилиан был эрудированным человеком: писал романы, увлекался живописью, металлургией, горным делом. Он побывал в Нижнем Тагиле, на Выйском заводе ознакомился с меднолитейным производством. После визита именитого гостя улицу и переименовали в Максимилиановскую.

Понятно, что при Советской власти улица так долго называться не могла.  Её переименовали в 1931 году в честь советского полководца Михаила Фрунзе, освобождавшего в годы гражданской войны Нижний Тагил от белых.

Долгое время улица Фрунзе, как и мост, оставалась деревянной. Её развитие в основном шло со стороны Выйского завода к Маральскому мосту. И, очевидно, первым каменным зданием стала Выйско-Никольская церковь, построенная к 1845 году. Красивый четырёхпрестольный храм с вызолоченными куполами был построен на деньги заводчиков Павла и Анатолия Демидовых. Она стала фамильной усыпальницей Демидовы.
Фото: Виктор Кузнецов

Церковь закрыли в 1929 году. Сначала здание отдали под школу, но ненадолго: скоро здание оказалось бесхозным. На развалинах храма в 1967 году, к 50-летию революции, построили Дворец культуры «Юбилейный». О церкви нынче напоминает часовня во имя Николая Чудотворца, построенная в  2021 году за «Юбилейным», рисунок храма на стене расположенной рядом будки.

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Преобразился и пустырь за «Юбилейным». Теперь там ухоженный сквер с дорожками, покрытыми тротуарной плиткой, скамейками, детскими игровыми комплексами, тренажёрами, цветниками, наружным освещением.

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Богатая история и у территории напротив «Юбилейного». В середине 19 века там был детский приют. В 1905 году, во время русско-японской войны часть приюта отдали под госпиталь, где лечились наши солдаты. Там же квартировали пехотинцы, размещался рекрутский, а после революции призывной пункт красных. В 1919 году в здании открыли рабоче-технический народный дом имени Кропоткина, а в 1922 году — детский дом. Но здание для бездомных и голодающих детей оказалось слишком маленьким. Поэтому детский дом открыли в Скорбященском монастыре Нижнего Тагила.

Использовалось здание для хозяйственных целей, а в годы Великой Отечественной войны на этом месте размещались классы и казармы 19 отдельного учебного танкового полка. После расформирования танкового подразделения в казармах жили военные строители и связисты.

В постсоветские годы казармы оказались бесхозными, дважды горели. Развалины казарм снесли. На их месте открылся оптовый рынок «Титаник», а затем торговый центр. На противоположной стороне улицы, рядом с «Юбилейным», идёт демонтаж оставшихся зданий воинской части связистов. На их месте планируется построить детский сад и спортивный центр.

Застройка многоэтажными жилыми домами началась с четной стороны улицы.  Первым в 1949 году был построен четырехэтажный дом № 54 для инженерно-технических работников Высокогорского рудника. Высокие просторные комнаты, водопровод, канализация, отопление — не дом, а чудо для тех времён! К 60-м годам трёхэтажными домами застроили чётную улицу Фрунзе.

К 20-летию Победы, открыли мемориальный комплекс горнякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На 30-метровую высоту на площади вверх взмыл обелиск.  На памятнике фамилии погибших, барельефы с изображением горняков, воевавших на фронте и трудившихся в тылу. Позднее мемориал дополнили артиллерийские орудия ЗИС-2 и ЗИС-3. В 2005 году мемориал реконструировали, установили новую звезду с Вечным огнём.

Продолжала меняться и нечётная сторона улицы Фрунзе. В 1967 году на площади Горняков началось строительство нового здания Высокогорского рудоуправления. Строители сдали объект в конце 1970 года.

Фото: Виктор Кузнецов

С 70-х годов на главной улице Выи продолжалось бурное строительство многоквартирных жилых домов, магазинов, объектов соцкультбыта. В последние годы панораму улицы дополнили « Мегамарт» и парк «Народный» у Маральского моста. Оправдывая название, парк любим в народе, стал местом отдыха для многих тагильчан и гостей города.

Когда-то на месте парка были улица Ветеринарная и пустырь. Улицу подтапливало, домов становилось всё меньше и меньше, а люди, торящие тропинки по болотистому пустырю, мечтали об удобных дорожках и комфортному отдыху на берегу реки.

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Когда-то на месте парка были улица Ветеринарная и пустырь. Улицу подтапливало, домов становилось всё меньше и меньше, а люди, торящие тропинки по болотистому пустырю, мечтали об удобных дорожках и комфортному отдыху на берегу реки.

И вот, наконец, мечта стала реальностью. Тут приятно погулять, позаниматься на тренажерах, отдохнуть на скамейках не только днём, но и вечером благодаря хорошему освещению. Первая очередь парка «Народный» площадью девять гектаров радует тагильчан. На очереди продолжение, вторая очередь парка площадью более 20 гектаров от моста на улице Красноармейской!

И вот, наконец, мечта стала реальностью. Тут приятно погулять, позаниматься на тренажерах, отдохнуть на скамейках не только днём, но и вечером благодаря хорошему освещению. Первая очередь парка «Народный» площадью девять гектаров радует тагильчан. На очереди продолжение, вторая очередь парка площадью более 20 гектаров от моста на улице Красноармейской!

Прогулки по Нижнему Тагилу: Выя. Улица Этапная (Липовый тракт)
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#Евгения Сафина#Эксклюзив#Нижний Тагил#История#Выя#Фрунзе#Виктор Кузнецов#Свободное время#Мнения
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