Прокуратура не смогла доказать вину «Нижнетагильской птицефабрики» в отравлении почвы

Согласно решению Дзержинского суда, прокуратура требовала взыскать с «Нижнетагильской птицефабрики» 1,4 млн рублей в бюджет Нижнего Тагила за загрязнение почвы нитратным азотом и цинком. Эти вещества обнаружены в 16 пробах почвы, взятых с поля, куда предприятие сбрасывает куриный помет. Проверка была проведена после публикации TagilCity.ru — мы обнаружили свалку летом 2021 года.
На одном из судебных заседаний природоохранный прокурор Григорий Битюков уточнил площадь загрязнения, снизив ее с 800 до 700 кв. м. Тем самым до 1,2 млн рублей уменьшилось и исковое требование.
Представитель ответчика в суде заявил, что в составе куриного помета не может быть тяжелых металлов, таких, например, как цинка. По результатам исследований, помет состоит лишь из влаги и органических веществ. А цинк попадает в землю лишь от строительных отходов, которых, по заверению представителя птицефабрики, на указанном участке нет. Также он поставил под сомнения результаты взятых проб почвы. Суд с ответчиком согласился.
В протоколе отбора проб не указано производились ли какие-либо замеры и взвешивание, если производились, то какими приборами и прошли ли данные приборы поверку. Представителем ответчика факт замеров непосредственно при отборе проб отрицался. В связи с данные противоречиями невозможно определить точное место отбора проб, площадь, на которой они были отобраны, и их массу, — говорится в судебном решении.
Поводом для сомнений в корректности забора проб стало также уменьшение прокурором площади предполагаемого загрязнения.
Изменение площади загрязнения также свидетельствует о первоначальном некорректном заполнении протокола отбора проб в части географических координат отбора проб и размера площади, с которой они были отобраны, — указано в судебном решении.
Кроме того, прокуратура не смогла предоставить доказательства порчи земель или уничтожения плодородного слоя почвы, а также причинно-следственную связь между действиями птицефабрики и порчей почвы.
В связи с этим суд назначил судебно-экологическую экспертизу. Она показала, что невозможно связать превышение цинка в почве со сбросом помета птицефабрикой. Специалист, проводивший экспертизу, рассказал в суде, что в протоколах проб указана доля подвижного цинка, который постоянно находится в химических реакциях.
Подвижную форму цинка можно каждый день определять, и она может существенно отличаться друг от друга. В экспертном заключении описано, что существенное значение имеет сам акт отбор проб почв. На сегодняшний день установить, откуда взялась подвижная форма цинка в почве невозможно, — сообщается в судебном решении.
На основании этого суд оказал природоохранной прокуратуре в удовлетворении иска. Григорий Битюков в беседе с редакцией TagilCity.ru заявил, что прокуратура намерена обжаловать решение суда.
При этом в иске от прокуратуры не упоминались останки птиц на поле, которые, помимо помета, обнаружили журналисты TagilCity.ru прошлым летом. Не известно, на сколько законен такой сброс и не было ли у птиц каких-либо заболеваний. Также у ведомства нет пока версий, откуда взялся цинк в почве.
Напомним, владелицей «Нижнетагильской птицефабрики» является Татьяна Запорожан. По итогам 2021 года, она заняла пятую строчку в рейтинге богатейших людей Нижнего Тагила. Ее активы в прошлом году составили 520 млн рублей, выручка — 1,7 млрд рублей, а чистая прибыль — 36 млн рублей.