Прокуратура не смогла доказать вину «Нижнетагильской птицефабрики» в отравлении почвы

Представитель ответчика в суде заявил, что в составе куриного помета не может быть тяжелых металлов, таких, например, как цинка. По результатам исследований, помет состоит лишь из влаги и органических веществ. А цинк попадает в землю лишь от строительных отходов, которых, по заверению представителя птицефабрики, на указанном участке нет. Также он поставил под сомнения результаты взятых проб почвы. Суд с ответчиком согласился.