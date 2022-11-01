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Пьяный мужчина напал на полицейского в селе под Нижним Тагилом

Сегодня, 15:55
Фото: 1MI

В селе под Нижним Тагилом нетрезвый мужчина напал на полицейского

Нападение на полицейского произошло в селе Петрокаменское, под Нижним Тагилом. В отдел полиции для проведения следственных мероприятий вызвали неоднократно судимого местного жителя. Мужчина пришел пьяным. На замечание полицейского мужчина отреагировал агрессивно и напал на служителя закона.

Инцидент случился днём 18 октября 2022 года. В отделении полиции села Петрокаменское проходили следственные действия по ст.119 УК РФ (угроза убийством). Мужчина проходил фигурантом по этому делу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. 

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Только в 2022 году нашими коллегами из Следственного комитета возбуждено 217 уголовных дел по ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ещё 159 дел по ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти), - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Если суд признает вину мужчины, он может «заработать» себе наказание вплоть до 5 лет лишения свободы, добавил Горелых. 

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Ранее сообщалось, что житель Карпинска, травмировавший сотрудника полиции, был осужден на два года колонии.

#Федор Быстров#Нижний Тагил#ГГО и пригород#Криминал#Полицейский#Дебошир#Нападение на сотрудника полиции
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