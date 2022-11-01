Пьяный мужчина напал на полицейского в селе под Нижним Тагилом

Инцидент случился днём 18 октября 2022 года. В отделении полиции села Петрокаменское проходили следственные действия по ст.119 УК РФ (угроза убийством). Мужчина проходил фигурантом по этому делу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
Только в 2022 году нашими коллегами из Следственного комитета возбуждено 217 уголовных дел по ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ещё 159 дел по ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти), - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Если суд признает вину мужчины, он может «заработать» себе наказание вплоть до 5 лет лишения свободы, добавил Горелых.
Ранее сообщалось, что житель Карпинска, травмировавший сотрудника полиции, был осужден на два года колонии.