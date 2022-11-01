Пьяный мужчина напал на полицейского в селе под Нижним Тагилом

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Если суд признает вину мужчины, он может «заработать» себе наказание вплоть до 5 лет лишения свободы, добавил Горелых.