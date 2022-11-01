Разбивших камеру-треногу злоумышленников поймали в Нижнем Тагиле

Нападение на оператора камеры в Нижнем Тагиле случилось 9 октября. Происшествие на Ленинградском проспекте попало на видео. Хулиганы устроили драку с оператором и разбили радар, сообщили в полиции.
Уголовное дело против дебоширов было возбуждено 20 октября, пишет Е1. Сумма ущерба составила 156 тысяч рублей.
Задержанными оказались 31-летние жители Дзержинского района. Один из хулиганов ранее привлекался к уголовной ответственности по части 1 статьи 114 УК РФ («Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны»). Называет себя самозанятым. Второй нигде не работает, ранее судим за совершение грабежа, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Уголовное дело возбуждено по статье 213 ч.2 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»). Наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы. Нарушителям предстоит возместить причиненный ущерб.