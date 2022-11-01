Разбивших камеру-треногу злоумышленников поймали в Нижнем Тагиле

Сломавших дорожную камеру фотофиксации злоумышленников поймали в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле полицейские поймали хулиганов, устроивших драку с оператором камеры дорожной фотофиксации. Во время нападения вандалы разбили камеру об асфальт. Дебоширам грозит 7 лет заключения и штраф, идет следствие.